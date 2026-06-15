Вижте в какво инвестира парите си Доналд Тръмп

Във финансов отчет, подаден през май, президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри стотици милиони долари в сделки с ценни книжа, извършени от негово име през първото тримесечие на 2026 г.

Данните показват, че инвестиционните сметки на президента са извършили 3642 трансакции между 6 януари и 30 март – темпо от около 63 трансакции на борсов ден. Самият обем на търговията е безпрецедентен за действащ президент. Данните показват, че сметките на президента са купували и продавали компании с обширни бизнес отношения с федералното правителство, което предизвика обвинения в търговия с вътрешна информация и конфликт на интереси от страна на демократите и експерти по етика, посочва CBS News в своя разработка.

От The Trump Organization заявяват, че външни финансови съветници управляват сметките, а президентът и неговото семейство нямат роля в извършването на инвестициите. Можете да прегледате отделните сделки и да видите всички трансакции по компании или фондове тук.

Инвестиционните сметки на президента Тръмп са изтъргували между 212 милиона и 695 милиона долара в акции и други ценни книжа през първите три месеца на годината – безпрецедентна сума за действащ президент. То показва, че инвестиционните сметки на президента са извършили 2346 покупки и 1296 продажби между 6 януари и 30 март 2026 г. Фигуриращите суми за отделните трансакции са представени в диапазон, което се отразява в голямата разлика между минималните и максималните стойности на сделките като цяло.

Самият обем на сделките и моментът на извършване на определени трансакции накараха експерти по етика и демократи в Конгреса да разкритикуват президента за поддържането на активен портфейл. Сенаторът от Демократическата партия Елизабет Уорън от Масачузетс призова за разследване на „потенциална търговия с вътрешна информация".

Един инвестиционен специалист, който прегледа трансакциите, заяви, че сделките вероятно отразяват стратегия на финансовите мениджъри на Тръмп за намаляване на данъчните му задължения. Друг каза, че „никога не е виждал стратегия, която да оправдава такъв обем търговия". Междувременно от The Trump Organization заявиха, че нито президентът, нито неговото семейство имат каквото и да е влияние върху портфейла му, който според тях се управлява от „независими трети страни – инвестиционни мениджъри".

Борсовите сделки на Тръмп в цифри

Федералните служители, включително президентът, са длъжни по закон да докладват за всяка трансакция с ценни книжа на стойност над 1000 долара в рамките на 45 дни пред Службата за правителствена етика (Office of Government Ethics), която публикува докладите.

Документът на президента, който той е подписал на 8 май, включва 3642 трансакции в 1026 отделни фирми и фондове, като технологичните гиганти и популярните борсово търгувани фондове (ETF) оглавяват списъка на най-честите и най-обемните трансакции. Microsoft, Amazon, Meta, Netflix, Oracle и AMD се появяват най-често в документа, с между 17 и 22 сделки всяка:

Водещи компании/фондове по брой сделки

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Microsoft Corporation 22

Amazon.com, Inc. 21

Meta Platforms Inc 20

Netflix Inc. 19

Advanced Micro Devices Inc 17

Oracle Corporation 17

Abbott Laboratories 16

Alphabet Inc 16

DoorDash Inc. 16

Palantir Technologies Inc. 16

The Home Depot Inc. 16

Uber Technologies Inc 16

UnitedHealth Group Inc 16

Verizon Communications Inc. 16

Visa Inc. 16

Общата стойност на покупките на акции е между 126 милиона и 399 милиона долара. Продажбите възлизат на обща стойност между 86 милиона и 296 милиона долара. Най-често срещаните трансакции са били сделки на стойност между 15 001 и 50 000 долара, като 998 покупки и 393 продажби попадат в този диапазон. Най-високият ценови диапазон – от 5 000 001 до 25 милиона долара – включва четири продажби на Amazon, Meta, Microsoft и Vanguard ETF.

Компаниите са сортирани в 11 сектора, като са използвани класификации от Yahoo Finance, плюс отделни категории за ETF, фондове и некласифицирани трансакции. Данните показват, че технологичните фирми са били най-често купуваните и продаваните ценни книжа, следвани от финансовите, потребителските, индустриалните и здравните компании. Трансакциите, включващи технологични компании, включват най-малко 43 милиона долара покупки и 24 милиона долара продажби.

Обем на покупките по сектори

Технологии - $43M $151M

Фондове и ETF - $19M $63M

Индустриален сектор - $13M $46M

Циклични потребителски стоки - $11M $31M

Финансови услуги - $10M $25M

Защитни потребителски стоки - $6M $21M

Комуникационни услуги - $8M $21M

Здравеопазване- $7M $19M

Недвижими имоти - $4M $9M

Комунални услуги - $2M $5M

Суровини и материали - $2M $5M

Енергетика - $1M $4M

Ляво - Минимална стойност на инвестицията| Дясно - Максимална стойност на инвестицията

Обем на продажбите по сектори

$0 $10M $20M $30M $40M $50M $60M $70M $80M $90M

Технологии - $24M $81M

Фондове и ETF - $12M $61M

Комуникационни услуги - $11M $44M

Циклични потребителски стоки - $12M $42M

Финансови услуги - $9M $23M

Здравеопазване - $6M $18M

Индустриален сектор - $5M $12M

Защитни потребителски стоки - $2M $5M

Недвижими имоти - $2M $4M

Комунални услуги - $1M $3M

Суровини и материали - $701K $2M

Енергетика - $260K $775K

Ляво - Минимална стойност на инвестицията| Дясно - Максимална стойност на инвестицията

Данните разкриват няколко пика в търговията през февруари и март. На 10 февруари сметките на президента са продали големи количества Microsoft, Amazon и Meta, като всяка трансакция е оценена между 5 000 001 и 25 000 000 долара. Купуването е нараснало рязко през март. Сметките са извършили 1565 покупки през този месец, в сравнение с приблизително 400 покупки през всеки от предходните два месеца. Само на 23 март сметките са извършили 283 покупки и 17 продажби.

Разкритието представлява най-високия обем борсови сделки от името на президента, откакто той встъпи в длъжност миналата година. Предишни разкрития показваха, че инвестиционните му сметки са купували и продавали предимно общински и корпоративни облигации с много по-бавно темпо. Януарското му разкритие например изброяваше само 191 трансакции през последните два месеца на 2025 г., в сравнение с 3642 трансакции в документа му от май. (Друг документ, подписан на 8 май, също изброява 69 други трансакции, повечето от които изглежда са облигации.)

Момент на извършване на сделките

Някои от сделките в последното разкритие са изпреварили политически ходове на администрацията или публични изявления на самия президент за компаниите, което предизвика вълна от заглавия в медиите относно времето на определени сделки малко след като формулярът за разкриване на информация беше публикуван през май.

Например финансовите мениджъри на президента са купили акции на Nvidia за сума между 500 001 и 1 000 000 долара на 6 януари 2026 г. – първата от общо 15 трансакции (девет покупки и шест продажби) за трите месеца, обхванати от разкритието. Следващата седмица администрацията облекчи експортния контрол върху високоценените AI чипове на Nvidia, проправяйки пътя на компанията да ги продава на Китай.

Сметките на президента също така са купили акции за стотици хиляди долари в Palantir, отбранителен контрагент с мащабен държавен бизнес, в течение на месец март. На 7 април Тръмп похвали компанията в публикация в Truth Social, която включваше нейния борсов тикер.

Сметките на г-н Тръмп са купували и акции на фармацевтичния производител Eli Lilly, като моментът на сделките е съвпаднал „с няколко благоприятни правителствени решения в полза на бизнеса с GLP-1 лекарства на фармацевтичната компания", според KFF Health News. Данните показват, че сметките на Тръмп са купили акции на Eli Lilly на стойност до 730 000 долара през първото тримесечие.

Уорън, сенаторът, посочи сделките с Nvidia и други трансакции на скорошно изслушване на Капитолийския хълм, като заяви, че президентът „се обогатява, като се възползва от позицията си". Тя притисна министъра на финансите Скот Бесент да започне разследване.

Професионални инвестиционни мениджъри, които прегледаха данните, казаха, че обемът на търговията затруднява определянето дали някои трансакции са били подтикнати от вътрешна информация. Данните също така показват, че сметките са купували и продавали дялове в Nvidia, Palantir и Eli Lilly по различно време, извън случаите, които породиха възможни подозрения, което прави по-трудно да се твърди, че определени трансакции са били продиктувани от търговия с вътрешна информация.

Дейвид Сейлем, портфолио мениджър в Hedgeye Asset Management в Кеймбридж, Масачузетс, заяви, че според него сделките представляват „класическа дейност по събиране на данъчни загуби" (tax-loss harvesting), при която инвестиционните мениджъри продават някои ценни книжа на загуба, за да компенсират печалбите другаде. Сейлем каза, че според него съветниците на президента са следвали стратегия на „директно индексиране" (direct indexing) или купуване и продаване на отделни ценни книжа по начин, който имитира състава на големи индексни фондове.

„Всъщност има компютри, които могат да автоматизират целия този процес вместо мен. Мога да програмирам тези компютри да купуват и продават. Мога да продам и да реализирам загубата, а също така едновременно с това да продам нещо, което е поскъпнало много, и загубите от това, което е спаднало, да компенсират данъците от акциите, които са поскъпнали", каза Сейлем.

Сейлем отбеляза, че стратегията може да доведе до по-ниска данъчна сметка с течение на времето. „Мениджърът и мениджърите, в множествено число, които правят това за Тръмп, вероятно го правят за десетки хиляди други клиенти. Не можете да правите този вид директно индексиране, което виждате в отчета, освен ако нямате доста сложни компютри, както и правни и данъчни гурута, които да изчислят всичко това", каза той, добавяйки, че стратегията е „услуга, която е достъпна само за лица с висока или изключително висока нетна стойност на активите".

Сейлем посочи, че скокът в активността на 23 март, денят с най-много покупки, е индикация за тази стратегия. „Това се оказа денят, в който основните доставчици на индекси, S&P 500 и FTSE, извършиха своето ребалансиране", каза той. „Ако следвахте индексен подход, при който се опитвате да се придържате към бенчмарк по данъчно-чувствителен начин, бихте очаквали да видите сделки, обхванати от това ребалансиране, и ние ги видяхме. Това е очевидно доказателство (prima facie) за събиране на данъчни загуби." Сейлем каза, че не вижда доказателства за търговия с вътрешна информация, но отбеляза, че „не може да докаже липсата на нещо".

Ерик Дитън, който е прекарал последните 40 години като финансов съветник на лица с висока нетна стойност на активите, каза, че не може да обясни обема на сделките.

„Не мога да намеря логично обяснение за такова количество търговия за когото и да било. Дори ако хората се опитваха да го обвинят в... търговия въз основа на информация, пак не бихте търгували хиляди пъти. Няма толкова много информация, която да циркулира, за да се търгува толкова пъти", каза Дитън, който е президент и управляващ директор на фирмата The Wealth Alliance.

„Това също така е данъчно неефективно. Ако целта е може би да се създадат краткосрочни загуби, пак казвам, не съм виждал стратегия, която да оправдава такъв вид търговия, никога", добави той. „Изградил съв живота си на това да давам съвети и обяснения. Наистина не мога да го обясня. За мен това няма смисъл. Може би има някаква сложна търговия за данъчни цели, но никога не съм виждал стратегия, която да оправдава този обем търговия. Хиляди сделки за едно тримесечие."

Дитън заключи: „Не мисля, че президентът може да седи там и да се занимава с дейтрейдинг (дневна търговия). Да направиш хиляди сделки за едно тримесечие, това е работа на пълен работен ден и дори повече."

От The Trump Organisation се казва в изявление, че „нито президентът Тръмп, нито семейството му, нито Тръмп Организейшън играят някаква роля в избора, насочването или одобряването на конкретни инвестиции".

„Те не получават предварително известие за търговската активност и не предоставят информация относно инвестиционните решения или управлението на портфейла", се казва в изявлението. „Тази структура беше умишлено проектирана да поддържа ясно разделение между президента Тръмп и независимите трети страни – инвестиционни мениджъри, контролиращи сметките, и да се избегне дори появата на какъвто и да е конфликт на интереси."

Опасения относно етиката

Търговията с акции от действащ президент не е незаконна, а президентите са изключени от ключов закон за конфликта на интереси, който изисква от други федерални служители да се оттеглят от въпроси, които биха могли да засегнат собствените им финанси.

Но фактът, че действащият президент има активен дял в определени компании, събуди тревога сред експертите по етика и демократите на Капитолийския хълм, които казват, че това споразумение оставя вратата отворена за корупция.

„Опасението е, че той е в позиция да взема всякакви решения, които могат да повлияят на цените на акциите. Дори не решения — туитове. Той влиза в Truth Social и казва, че сделката с Iran е близо. Това ще повлияе на цените, а на следващия ден влиза и казва: „Не, те са трудни. Трябва да бомбардираме отново" и това ще повлияе на цените на акциите по различен начин", каза Ричард Брифо, професор от Юридическия факултет на Колумбийския университет, който е специализиран в правителствената етика. „Междувременно той би могъл да е купил или продал акции, които са засегнати от тези решения."

Повечето президенти в модерната епоха са прехвърляли активите си в сляп доверителен фонд (blind trust) преди да встъпят в длъжност или са ограничавали притежанията си до диверсифицирани фондове. Слепият доверителен фонд не позволява на бенефициентите да имат представа за ежедневното управление на парите им. Този ход има за цел да се избегнат всякакви конфликти на интереси или дори появата на такъв.

Тръмп отказа да повери активите си на истински сляп доверителен фонд. Решението му инвестиционните му сметки да се управляват от съветници без тези ограничения означава, че той вероятно има видимост върху трансакциите, каза Брифо. „Той трябва да знае – или би могъл да знае – какви са неговите притежания, и би могъл да знае как неговите действия и изявления им влияят", каза той. „Едно от [опасенията] е, че просто трябва да им се доверите. Няма независим надзор."

В диалог с Уорън на изслушване в Сената на 3 юни, министърът на финансите Бесент отклони призивите за разследване, казвайки, че „президентът Тръмп не седи в Овалния кабинет, ангажиран със стратегия за високочестотна търговия. Ясно е, че той е имал външен мениджър, който е правил това."

Но Уорън посочи възможността президентът да влияе на позициите, които неговите съветници заемат. „Инвестициите, които президентът Тръмп е направил, не са слепи. Президентът Тръмп буквално подписа документа от 113 страници, в който публично се изброяват всички негови индивидуални сделки с акции, в същото време, когато взема решения, засягащи тези акции", каза Уорън на изслушването с Бесент.

Фокусът върху забраната на активната търговия с акции се концентрира най-вече около твърденията за търговия с вътрешна информация от членове на Конгреса през последните години, като на Капитолийския хълм имаше различни предложения за изваждане на търговията от закона за законодателите. Някои от тези предложения биха забранили и търговията на членове на изпълнителната власт и съдебната система.

Сенаторът Анди Ким, демократ от Ню Джърси, посочи сделките, за да даде тласък на своя Закон за възстановяване на доверието в държавните служители (Restoring Trust in Public Servants Act), който би забранил на служителите и в трите клона на властта да притежават или търгуват с акции. Законът HONEST Act, двупартийно предложение в Сената, би забранил търговията на членове на Конгреса, както и на президента и вицепрезидента. Той също така ще изисква от длъжностните лица да се освободят от активите си при встъпване в длъжност за следващия си мандат.

Законопроектът беше придвижен от комисия в Сената миналата година, но не е стигнал до гласуване в залата в контролираната от Републиканската партия камара. Предложението беше спонсорирано от сенатора Джош Хоули, републиканец от Мисури.

Президентът критикува конкретно Хоули, когато той се присъедини към демократите в Комисията по вътрешна сигурност на Сената, за да придвижи законопроекта. „Не мисля, че истинските републиканци искат да видят своя президент, който има безпрецедентен успех, МИШЕНА, заради „капризите" на второразряден сенатор на име Джош Хоули", написа г-н Тръмп в Truth Social през юли 2025 г.

Хоули потвърди подкрепата си за законодателството миналата седмица, като отбеляза, че би „подкрепил всичко, което можем да приемем и да бъде подписано като закон".

„Подкрепям всяка забрана за търговия с акции, която бихме могли да прокараме. Моето законодателство няма да се прилага за този президент или за никого, който в момента е на поста. То би влязло в сила за изпълнителната власт през януари 2029 г.", каза Хоули. „Но, знаете ли, аз отдавна съм поддръжник на забраната на търговията с акции и трябва да започнем с членовете на Конгреса."