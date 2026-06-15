Кристалина Георгиева: Възстановяване на енергийния пазар ще бъде бавно

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева приветства споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, но предупреди, че ще отнеме време, докато прекъсванията в доставките на енергия и други стоки бъдат преодолени.

„Както сме казвали и преди, много зависи от продължителността и интензивността на шока в енергийните доставки. Колкото по-скоро се разреши, толкова по-добре – особено като се има предвид, че възстановяването на доставките ще отнеме време поради значителните щети по инфраструктурата – и обявеното примирие е добре дошло“, написа Георгиева в публикация на уебсайта на МВФ.

На 14 юни САЩ и Иран обявиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток по всички фронтове и за отваряне на жизненоважния Ормузки проток, което предизвика облекчение след месеци на смъртоносно насилие и глобален икономически хаос, предаде АФП.

Георгиева обяви също, че на 8 юли МВФ ще публикува актуализирана версия на своя доклад „Световни икономически перспективи“ (WEO) – който включва прогнози за растежа и инфлацията.

В последната актуализация на WEO през април МВФ понижи прогнозите за глобалния растеж поради въздействието на войната. Предвид несигурността относно продължителността и интензивността на конфликта, МВФ публикува редица сценарии, като в „тежкия“ случай глобалният растеж спада до 2%, а инфлацията скача до над 6%.

Георгиева повтори, че конфликтът продължава да представлява „явен риск за глобалния растеж“, и предупреди, че има „значителни различия“ по отношение на неговото въздействие.

„Особено тежко засегнати са страните, които съчетават силна зависимост от вноса на енергия с ограничено пространство за маневриране в политиката“, каза тя и добави, че натискът е видим в Африка.

Тя посочи недостига на гориво в Етиопия, Малави и Замбия, като високите цени на горивото заплашват потребителите в Лесото, Руанда и Танзания.

По-рано този месец МВФ обяви, че предоставя увеличен или по-бърз достъп до средства на Етиопия, Гамбия и Буркина Фасо, и заяви, че води „ускорени“ преговори с Малави за нова програма за финансова помощ.

Икономиките на развиващите се пазари в Азия също са сериозно засегнати, като цените на дребно на бензина са се увеличили с 40% от началото на войната, отбеляза тя.

Георгиева каза, че МВФ е готов да предложи финансова подкрепа на страните членки, но че досега повечето правителства са поискали насоки за политиката, а не финансова помощ.

Тя предупреди, че страните износителки на петрол в Персийския залив са били тежко засегнати от войната и са изправени пред „рязко понижение на растежа през тази година, като пет от осемте страни ще отчетат икономически спад“, предаде БГНЕС.