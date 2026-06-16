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Боян Митракиев, КРИБ: В държавния сектор някои взимат заплати като тази на Тръмп

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Боян Митракиев, КРИБ Кадър: Нова тв

Време е тези несправедливости да бъдат премахнати. Трудно може да се каже колко пари ще влязат в бюджета, но сигурно поне 300 млн. евро. Това каза  Боян Митракиев, който е изпълнителен директор на  КРИБ, по повод призива на организацията от вчера държавните служители да започнат сами да си плащат осигуровките, както е в частния сектор. Той посочи, че една от заплатите, за които говори в петък здравният министър, била като на американския президент Доналд Тръмп. Митракиев даде и пример с Древен Рим - гори, но "ние ще вдигнем заплатите на чиновниците". Той попитал изкуствения интелект, който му казал, че през 2050 г. у нас една трета ще бъдат чиновниците. 

Според Кремена Атанасова от КТ "Подкрепа" това, че държавните служители получавали повече от тези в частния показвало само едно - колко малко се плаща в частния сектор. Тя попита и защо никой не говори колко получава един служител на гише. И попита колко колко е неговата заплата.

Моята заплата в организацията е много "по-ниска от шеф на дирекция в онзи списък", отговори Митракиев.   

Боян Митракиев, КРИБ Кадър: Нова тв
Кремена Атанасова Кадър: Нова тв
Боян Митракиев, КРИБ Кадър: Нова тв
Кремена Атанасова Кадър: Нова тв
Боян Митракиев, КРИБ Кадър: Нова тв
Кремена Атанасова Кадър: Нова тв

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