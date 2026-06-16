Докъде могат да стигнат електрическите коли с 0 процента на батерията

Списанието Motor, съвместно с Норвежкия автомобилен клуб (NAF), тества 24 от най-новите електрически автомобили, когато батерията падне до нула процента.

Повечето собственици на електрически автомобили никога не шофират с батерия под пет процента заряд, но понякога това се случва. Тестовете показват, че по-голямата част от съвременните коли на ток могат да шофират доста време, когато батерията е на нула. Някои автомобили започват да предупреждават водача, когато тя вече е 20 процента, докато други чакат, докато останат само 5 процента. Много електрически автомобили влизат в ограничен режим (със символ на костенурка на таблото), когато зарядът падне до нула.

Мощността на педала на газта постепенно се намалява, климатикът се изключва, за да се пести енергия, и накрая задвижването се изключва.

Новият електрически Toyota C-HR+ се оказа най- впечатляващ. Електромобилът предупреждава водача, когато остават 10 процента. Когато обаче колата достигне нула, все още има доста пробег. Колата измина още 27 км, преди да се изключи.

Победителят в теста, BMW iX3, имаше реален пробег от 780 км, предупреждавайки за изтощена батерия, когато беше заредена до 5 процента. Колата можеше да се кара известно време след нула и след това да се изключи. Конкурентът Mercedes Benz GLC предупреждава, когато остават 50 км пробег. Когато останат четири процента от батерията, колата започва да намалява климатика. Когато остава един километър, идва костенурката, но беше възможно да се измине километър, след като батерията се разреди до нула.