Stellantis с пробив в технологията на твърдотелните батерии

Stellantis започна реални пътни тестове на революционни твърдотелни батерии в електрическия Dodge Charger Daytona. Новата технология обещава значително да намали времето за зареждане и драстично да увеличи пробега на електрическите коли.

През последните години почти всеки голям автомобилен производител се опитва да разработи твърдотелна батерия, която да издържи на взискателните експлоатационни условия на електромобилите. На хартия това е революционна технология.

Благодарение на високата си енергийна плътност, батерия с твърд електролит обещава да намали необходимия капацитет и следователно теглото или времето за зареждане, за да постигне същия пробег, или да предложи значително по-дълъг пробег със същия капацитет като настоящите батерии.

В сравнение с настоящия вариант на Dodge Charger Daytona, новата батерия може да се зарежда по-бързо, въпреки че Stellantis не посочва точно време за зареждане, а различни проценти. Новата технология би трябвало да може да зарежда от 15% капацитет до 90% за 18 минути, докато на настоящата батерия ѝ е необходим цял половин час, за да се зареди от 10% до 80%.

Батерията с твърд електролит е по-малко зависима от температурата, тя може да работи стабилно при екстремни студове (-30 градуса) и при високи летни температури (45 градуса). Миналата година Factorial я инсталира и в Mercedes EQS, с който автомобилният производител измина 1205 км с едно зареждане. На финалната линия колата все още разполагаше с пробег от 137 км.