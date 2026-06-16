Американска марка обяви края на бутоните в колите, сменя ги изкуствен интелект

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Американският производител на електрически автомобили Rivian се противопоставя на актуалната вълна за връщане на физическите бутони в купето. Вместо това компанията планира да ги елиминира напълно, заменяйки ги с гласово взаимодействие и усъвършенстван изкуствен интелект.

Философията на Rivian е, че ако водачът може да поиска нещо с гласа си, няма смисъл да търси функция по екраните или да натиска физически превключватели.

Марката разработва софтуерни системи, които разбират сложни фрази и управляват директно системите на колата. Целта е постигане на максимално естествен, безопасен и бърз диалог с автомобила.

Чрез прости гласови команди шофьорите ще регулират климатика, ще променят настройките на окачването, ще проверяват статуса на батерията и ще активират допълнителни функции, без да отделят поглед от пътя.