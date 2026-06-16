Ройтерс: "24 часа" първи сред вестниците, сайтът - веднага след големите телевизии

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"24 часа" остава лидер на печатния пазар. Това сочи докладът на Института за изследване на журналистиката „Ройтерс" към университета в Оксфорд (Digital News Report). Вестникът достига до най-много читатели - 20 на сто от българите и се нарежда по обхват веднага след големите телевизии. Преди него са NOVA NEWS, БНТ, bTV и NOVA.

Марката "24 часа" е веднага след големите телевизии по доверие в бранда.

Сайтът ни 24chasa.bg е на пето място по седмичен обхват в интернет. Преди нас са ABV News ( пощата изпраща новини на всичките си 3 млн потребители ), Novini.bg, BTV News online и Nova TV News online - все сайтове на големите телевизии.

Българите избират все по-често да се информират за новините онлайн, като процентът през 2025 г. е бил 74, а тази година нараства до 75%.

Процентът на анкетираните, които се информират от печатни медии остава същия като миналогодишния - 10 %.

От социалните мрежи за новините най-много се използва фейсбук, след него е Ютуб, на трето място е "ТикТок".

Доверието в българските новини е достигнало рекордно ниско ниво от 21% през 2026 г.