Фейслифтът при колите вече не е просто нова броня

Производители инвестират до 700 милиона евро в софтуер, сензори и кабели, за да спасят модела от остаряване

Терминът “фейслифт”, зает от пластичната хирургия, отдавна е стандартна практика в автомобилната индустрия. Традиционно той обозначава козметично освежаване в средата на търговския живот на даден модел, което трябва да задържи интереса на клиентите към колата.

Преди двадесетина години тази процедура в много от случаите се ограничаваше до промяна в дизайна на пластмасовата броня, различна решетка или пък нов цвят на мигачите. Сега обаче стратегията е коренно променена.

Разработването на изцяло ново поколение автомобил изисква огромни средства и време. Фейслифтът, от друга страна, се нуждае до 50% по-малко инвестиции и може да бъде завършен в рамките на едва 12 месеца. Въпреки това сумите за освежаването на даден модел също са големи - производителите инвестират между 100 и 700 милиона евро в актуализацията на един модел.

Чрез този ход компаниите рестартират пазарния интерес, уеднаквяват дизайна с новия стил на марката

и адаптират автомобила към по-строгите регулации за емисии и безопасност, без да докосват скъпата за разработка платформа

и без да преминават през нов и тромав процес на хомологация.

Голямата промяна спрямо практиката отпреди 20 години е, че съвременният рестайлинг вече не е само външен. Модерните автомобили са софтуерно и дигитално зависими, което принуждава инженерите да модифицират цели системи наведнъж.

Фаровете получават нов дизайн с различни видове конектори и LED модули. Броните включват модифицирани точки за монтаж и различни конфигурации на сензорите за системите за подпомагане на водача. Окабеляването за осветление, камери и сензори е преработено, има и актуализация на всички софтуерни версии.

Последното поколение на Mitsubishi Lancer (2007-2024) държи рекорда по брой на фейслифт - пет пъти.

Не всичко е едно и също. Фар от модел преди фейслифта не е задължително да пасне на новия модел, дори външните размери да са идентични, въпреки че често формата и размерите са променени именно за да се избегне използването на стари части. Профилите на конекторите, монтажните скоби и комуникацията по CAN шината между фаровете и управляващия блок са се променили. Това,

което изглежда като една и съща част отвън, изисква напълно различен номер на частта отвътре

Производителите наричат OEM номера референтен. Това е идентификатор, присвоен от производителя на конкретна част, уникално свързан с този компонент, а не име на модел или година на производство. Той трябва да бъде отпечатан върху самата част.

Първият Fiat Multipla от 1998 година

За един от най-радикалните фейслифтове в историята се смята този на Fiat Multipla (2004 г.).

С тази инвестиция производителят може да рестартира модела, представя го като нов, да актуализира имиджа му, за да съответства на новия дизайнерски език на марката. Също така да се адаптира към новите разпоредби за емисии или безопасност, всичко това, без да се докосва до платформата или да се рестартира целият процес на хомологация.

В същото време

пазарът на резервни части се възражда,

тъй като на собствениците се предлагат нови части, които пасват само на фейслифт модела. Това, разбира се, струва повече, защото крайният клиент трябва да плати за пластичната операция, извършена от производителя на автомобила.