Край на търсенето на пътни знаци, изпращането на SMS-и и постоянното въвеждане на регистрационния номер

Супер приложението на tbi bank, известно на българския пазар с липсата на такси за ежедневни операции и възможност за разделяне на плащания на вноски без оскъпяване, продължава да надгражда потребителското преживяване с нови удобни функционалности. Клиентите вече могат лесно да заплатят почасово паркиране в платените зони в близо 30 града и курорти в страната, благодарение на услугата blink parking, която се реализира в партньорство с Борика.

Шофьорите вече няма да заплащат досегашната такса за всяко изпратено съобщение чрез мобилния си оператор. Услугата в tbi bank app се извършва директно от разплащателната сметка към карта neon и по този начин клиентите заплащат само цената на паркирането, без допълнителни такси. Нещо повече, до 15 септември тази година шофьорите получават допълнително 20% отстъпка от цената за паркиране, ако плащат чрез мобилното си приложение. Процесът предлага редица други удобства.

Едно от големите предимства е възможността за автоматично засичане на местоположението в зона за паркиране, показването на максималния разрешен престой и съответния часови диапазон. По този начин вече не е необходимо клиентите да се оглеждат за знаци и табели, които указват в коя зона се намират, до колко часа важи и кой е номерът за заплащане.

В приложението на tbi bank потребителите могат да запазят регистрационния номер на своя автомобил и да не го изписват всеки път при паркиране в платена зона. Плащането на престоя става мигновено, а клиентите получават известия за успешната трансакция и напомняне за оставащото време за престой. Отново с едно докосване на екрана в супер приложението, престоят може да бъде удължен.

Всеки може да изтегли, да се регистрира и да започне да използва tbi bank app за по-малко от 5 минути, изцяло онлайн, без да е необходимо посещение на банков офис. Супер приложението предоставя достъп до безплатни ежедневни банкови услуги – безплатна разплащателна сметка и карта neon, неограничен брой незабавни преводи в евро без такси, а също възможност за разделяне на плащанията без оскъпяване. Хората със спестявания пък могат да открият в tbi bank app депозити и спестовни сметки „Касичка“ при едни от най-изгодните лихвени проценти на българския пазар, включително за депозити в щатски долари, британски лири и румънски леи, както и промоционален 3-месечен депозит в евро с 2,5% лихва.