Симеон Дянков: Не само България, всички държави в ЕС се сблъскват рано или късно с темата за консолидация на фиска

Председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков заяви, че не само България, а всички държави в Европейския съюз се сблъскват рано или късно и периодично с темата за консолидация на фиска.

Дянков посочи това в рамките на научно-практическата конференция „Фискална консолидация във времена на несигурност", организирана от Фискалния съвет на България, обяснявайки избора на темата на форума. Той отбеляза още, че темата е дългосрочна, включително и свързана с подготовката на бюджета за 2027 г., предава БТА.

След седмица, може би 10 дни, се очаква да бъде внесен за разглеждане бюджет 2026 г. и малко след това бюджет 2027 г., така че сме много навременни в този си разговор, обясни още Дянков.

Симеон Дянков посочи, че темата за фискална консолидация е многократно обсъждана у нас, допълвайки, че има новости, които влизат на дневен ред. Той добави, че най-голямата новост и в България, и в ЕС са средствата, които държавите са се съгласили да заделят за отбрана. Според него това е нещо над всички други теми, които имаме у нас - за демографска криза, за здравеопазване, за образование, развитие на регионите.

Във форума, който се провежда в Народното събрание, участват представители на академичните среди, бизнеса и институциите, като основната цел е да се насърчи експертен диалог по актуални въпроси, свързани с предизвикателствата и подходите към устойчива фискална политика и публични финанси в условията на повишена икономическа и геополитическа нестабилност, отбелязват организаторите.