Хиляди конски сили и дрифт на световно ниво: BMW Събор 2026 идва на A1 Motor Park

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Унгарският пилот Kevin Piskolty ще вдигне пушек от гумите, а битката в BMW Cup ще изправи едни от най-добрите BMW пилоти в България

Най-голямoто автомобилно събитие наближава този уикенд - 20 и 21 юни BMW Събор и BMW Cup на A1 Motor Park. BMW Събор 2026 отново ще събере на едно място почитатели на марката от цялата страна. Посетителите ще могат да се насладят на разнообразна програма, включваща състезания, демонстрации и активности за цялото семейство.

Сред акцентите тази година е участието на унгарския дрифт шампион и пилот на Monster Energy - Kevin Piskolty, който ще представи специално drift шоу. На пистата ще се проведe втори кръг от BMW Cup – единственият едномарков шампионат в България.

За посетителите са подготвени игри и награди от Shell и Haimus Racing, а в края на неделния ден ще бъде изтеглена и голямата томбола с награда BMW F06 Gran Coupé.

BMW Club Bulgaria / А1 Мотор парк

Билетите са в ограничен тираж и се продават единствено онлайн - след изчерпване достъпът няма да бъде възможен, а продажба на място не е предвидена. Деца до 12 години влизат безплатно.

Освен автомобилните атракции, съборът ще даде възможност на собственици и фенове на BMW да обменят опит, да покажат своите автомобили и да се срещнат с хора, които споделят същата страст към марката.