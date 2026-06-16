Ново китайско шаси превръща автомобилите в смартфони на колела

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Турската марка Togg първа ще използва "сноуборд" технология, при която само дизайнът е различен

Бъдещият автомобилен свят може да превърне традиционните европейски и американски автогиганти в обикновени дизайнери на кутии с 4 колела под пода.

Договорът, подписан между китайския батериен лидер CATL и турския производител на електрически коли Togg, не е просто поредното търговско споразумение. То бележи първия исторически износ на китайско интелигентно шаси за чуждестранен пазар.

В основата на тази своеобразна революция стои концепцията за интегрираното шаси CIIC (CATL Integrated Intelligent Chassis), по-известно като платформа “скейтборд”.

Това е напълно плоска архитектура, която съдържа в себе си абсолютно всичко необходимо за задвижването на един автомобил:

електрически двигател, батерия, окачване, кормилна уредба и спирачна система.

Китайският лидер в производството на батерии за коли CATL обаче отива още по-далеч, като вгражда в тази платформа интелигентен софтуерен слой, контролиращ електронните функции и системите за подпомагане на водача (ADAS).

За турския производител Togg, основан през 2018 г., това партньорство ще се превърне в трамплин за масово производство на три нови модела от 2027 г.

Ролята на хората от Togg оттук нататък се свежда до проектиране на външната каросерия, интериора и дигиталното потребителско изживяване. Този нов модел директно копира бизнес философията на технологичния сектор, където iPhone носи логото на Apple, но се сглобява изцяло от Foxconn в тайни за масовия купувач фабрики.

Кросоувър на турската марка Togg

Специалистите в автомобилния бранш са на мнение, че колите бързо се превръщат в смартфони на колела, управлявани от изцяло китайска технология, без крайният потребител изобщо да го осъзнава.

Данните за производителността на новата платформа са стряскащи за конкуренцията:

1000 километра пробег с едно зареждане и способност за възстановяване на 300 километра автономност само за пет минути

С тези показатели Китай показва, че вече не се задоволява само с износ на готови коли, а изнася самата технологична матрица. За традиционните европейски производители това развитие носи огромни стратегически рискове. Старият континент, който в продължение на век доминираше с разработването на двигатели с вътрешно горене, сега е изправен пред угрозата да бъде подвластен на Китай.

Ако европейските марки започнат да купуват готови китайски шасита, те ще загубят способността си да правят иновации в най-скъпата и важна част на автомобила - задвижването и батерията. Това ще доведе до пълна икономическа зависимост от Пекин, превръщайки европейските заводи в обикновени цехове за сглобяване на ламарини и интериорен текстил.

От друга страна, за Турция и нейния национален проект Togg тази сделка е огромна възможност. Използването на готовата и тествана платформа на CATL спестява на Togg милиарди долари за развойна дейност и съкращава времето за пускане на нови модели на пазара с години.