ТЕЦ „Бобов дол" остава ключов за региона, докато минава към по-чисти технологии

Централата подготвя пускане на батерии за съхранение на ток, а до края на 2026 г. трябва да заработи и инсталация за биогаз за над 10 млн. евро

ТЕЦ „Бобов дол" остава важна част от енергийния преход и от икономиката на региона, но бъдещето му все по-силно ще зависи от инвестициите в по-чисти технологии и диверсификация на производството. Това стана ясно по време на открита дискусия за Териториалния план за справедлив преход на област Кюстендил, проведена в община Дупница. В срещата участваха представители на Министерството на енергетиката, народни представители, местна власт и представители на енергийния сектор.

Основният извод от обсъждането е, че въглищните мощности продължават да имат стратегическо значение за енергийната система на страната, особено в периода на преход към нисковъглеродна икономика. Директорът в Министерството на енергетиката Иван Маринов посочи, че въглищните тецове са постигнали целите за декарбонизация за 2025 г. По думите му ТЕЦ „Бобов дол" е сред предприятията, които търсят решения за адаптация към новите европейски изисквания.

Маринов отбеляза, че въглеродната интензивност на централата е по-ниска от тази на класическа въглищна мощност заради използването на биомаса. Според него това е пример за индустриална трансформация, при която съществуващата енергийна инфраструктура се адаптира към новите условия.

Представителят на министерството даде положителна оценка и за реакцията на централата след временното спиране на втори енергоблок с принудителна административна мярка през последните дни. „Нашето разбиране е, че има условия за работа на всички блокове на ТЕЦ-а в най-скоро време", заяви Маринов.

От ръководството на ТЕЦ „Бобов дол" съобщиха, че централата изпълнява инвестиционна програма, насочена към диверсификация на дейността. „Наред с поддържането на съществуващите мощности ТЕЦ „Бобов дол" изпълнява и мащабна инвестиционна програма", заяви Любомир Спасов - представител на централата. По думите му в близките дни предстои въвеждането в експлоатация на система за съхранение на електроенергия чрез батерии. Паралелно продължава реализацията и на други проекти от програмата за модернизация.

Сред най-значимите инвестиции е изграждането на инсталация за производство на биогаз. Тя трябва да заработи до края на 2026 г., а вложението надхвърля 10 млн. евро. Проектът е част от по-широк план за трансформация, който включва развитие на възобновяеми енергийни източници и нисковъглеродни технологии. Според ръководството на централата именно този подход може да позволи едновременно запазване на производствения капацитет, работните места и ролята на предприятието в електроенергийната система.

По време на дискусията бе подчертано и значението на ТЕЦ „Бобов дол" за местната икономика. Централата осигурява заетост на над 1200 души от региона, а приносът й към бюджета на Дупница е около 1,5 млн. евро месечно. Участниците в обсъждането се обединиха около тезата, че преходът към по-чисти технологии трябва да върви заедно със запазване на индустриалната активност в засегнатите въглищни региони.

За общините около Дупница и Бобов дол това означава не само екологична трансформация, но и запазване на работни места, местни приходи и икономическа жизнеспособност. Именно затова според участниците в срещата справедливият преход не може да се разглежда само като енергийна политика, а и като въпрос на регионално развитие.