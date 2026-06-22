В новата енергийна система търговецът се превръща в интегратор с водеща координационна роля, казва Мартин Георгиев, изпълнителен директор на „Електрохолд Трейд”

Инж. Мартин Георгиев, изпълнителен директор на Електрохолд Трейд Инж. Мартин Георгиев е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Електрохолд Трейд. Преди това той заемаше позицията главен оперативен директор на компанията. В периода май 2022 г. – март 2025 г. е изпълнителен директор на Националната електрическа компания и член на Съвета на директорите на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Преди това заема позицията регионален мениджър за Южни Балкани в швейцарската енергийна компания Alpiq и е член на Съвета на директорите на съвместно дружество между Alpiq и гръцката Public Power Corporation. Кариерата му включва и консултантска дейност за E.ON Energie Германия, свързана с преструктуриране на бизнеса на компанията в България. В периода 2013–2022 г. е председател на Асоциацията на търговците на енергия в България.

Мартин Георгиев е магистър по бизнес администрация от Американския университет в България и магистър от Техническия университет – София.

- Инж. Георгиев, европейската енергетика преминава през мащабна трансформация. Как я виждате от позицията на търговец и накъде според вас се движи моделът на енергийната система през следващите години?

- Намираме се в момент, в който пазарът се е променил коренно спрямо традиционния дългогодишен модел. В резултат на преминаването към децентрализация с висок дял на ВЕИ производители и намаляването на конвенционални електроцентрали, волатилността в енергийните системи се увеличи значително, което налага търговията да е много по-динамична и дори високочестотна.

Наблюдаваме преход от енергийна система, базирана основно на производство от единични големи мощности, към система, базирана на управление, гъвкавост и данни. И това ще продължи да бъде една от най-големите трансформации в сектора през следващото десетилетие.

Именно тук идва ключовата роля на системите за съхранение. С нарастването на дела на ВЕИ електроенергийната система има все по-голяма нужда от гъвкавост и инструменти, които да балансират производството и потреблението в реално време.

Само за последното десетилетие в Европа бяха инсталирани над 400 000 мегавата мощности от ВЕИ, с което капацитетът им надхвърли 650 000 - основно вятърни и соларни централи. В същото време новоинсталираните системи за съхранение са под 30 000 мегавата. Тази сериозна диспропорция ясно показва колко голяма е нуждата от гъвкавост и системи за съхранение на енергия.

- Значи бумът на батериите не е мода, а логична необходимост?

- Точно така. С нарастването на дела на ВЕИ производството на електроенергия става все по-зависимо от метеорологичната обстановка, часа от деня и регионалните условия. В определени моменти имаме излишък на енергия, а в други – недостиг. Батериите позволяват този излишък да бъде съхранен и доставен в системата тогава, когато е най-необходим. Системите за съхранение на енергия се превръщат в един от ключовите елементи на новата електроенергийна реалност.

Това променя логиката на пазара. Вече не говорим само колко енергия произвеждаме, а кога, къде и при какви пазарни условия тя може да бъде реализирана най-ефективно.

В този смисъл батериите са не просто инфраструктура, а актив, който трябва да бъде управляван динамично — технически, търговски и пазарно. Тяхната роля за съхраняване на свръхпроизводството от ВЕИ, съответно енергийната сигурност и независимост, е ключова.

- Каква тогава е ролята на търговеца на електроенергия?

- Класическият модел, при който търговецът основно купува и продава електроенергия, вече не е достатъчен. Днес търговецът трябва да разбира профила на производство и потребление, да управлява риска, да оптимизира балансирането и да реагира почти в реално време. Това е фундаментална промяна.

В новата енергийна система търговецът се превръща в интегратор с водеща координационна роля. Той свързва физическите активи – ВЕИ централи, батерии, индустриални товари и електромобили – с пазарите, балансиращия механизъм и нуждите на системния оператор. Това изисква комбинация от задълбочени инженерна, търговска, IT и аналитична експертиза.

- Защо управлението на батериите е толкова важно?

- Търговското управление на системите за съхранение на енергия е ключов въпрос, който много инвеститори подценяват. Истинското предизвикателство вече не е само в изграждането на батерии, а в начина, по който те се управляват и генерират доходност.

Ако погледнем жизнения цикъл на инвестицията, етапът на изграждане отнема първите 1-1,5 години и в случая оптимизациите на инвестиционните разходи може да варират с 5-10%. Периодът на експлоатация, който е около 10 години, всъщност реализира ползите и доходността от инвестицията. В зависимост от професионализма и качеството на търговското управление през този период общите приходи може да варират с ± 20-30%, което демонстрира ключовата роля на ефективното търговско управление и оптимизация.

Това означава анализ на множество параметри едновременно – прогнозно производство от ВЕИ, потребление, цени на пазар „Ден напред“, възможности на пазара „В рамките на деня“, балансиращи нужди, технически ограничения, очаквани ценови спредове, възможности за динамично дългосрочно хеджиране и други. Решението кога една батерия да се зареди, кога да отдаде енергия и на кой пазар да участва не може да бъде интуитивно. Необходими са алгоритми, автоматизация и постоянна оптимизация.

- Как „Електрохолд Трейд” отговаря на това предизвикателство?

- Управлението на батерии е много различно от класическата търговия. То е 24/7 бизнес, който изисква автоматизация, наблюдение и постоянна оптимизация. Разработихме платформа, която позволява на централи, батерии и клиенти да участват на краткосрочните пазари и на пазара на допълнителни услуги. Така те оптимизират разходите си, генерират допълнителни приходи и едновременно подпомагат електроенергийната система.

Станахме първият частен агрегатор на енергийни активи в България. Моделът на агрегиране е стратегически, защото събира на едно място ВЕИ централи, батерии и промишлени потребители и ги кара да работят като една координирана система.

„Електрохолд Трейд” вече управлява значителен портфейл – над 4000 централи, близо 700 MW ВЕИ и 1300MWh системи за съхранение на електроенергия. Развиваме и партньорство с немската The Mobility House за софтуер за агрегиране, дезагрегиране и търговска оптимизация на гъвкави енергийни активи.

Инструментите, които използваме за управление на активите в портфейла ни, са базирани на комбинация от богат опит и високотехнологични инструменти. Благодарение на тях максимизираме приходите на нашите клиенти чрез извършване на около 200 000 сделки на енергийната борса всеки месец.

- Каква е ролята на изкуствения интелект в този процес?

- Изкуственият интелект вече е реална част от управлението на енергийния сектор и търговията с електроенергия. В нашия случай ИИ, машинно самообучение, аналитична и изчислителна мощ са интегрирани в търговската логика — системата анализира пазарни сигнали, прогнозира производство и потребление и взема решения в рамките на милисекунди.

Следващата стъпка е преминаването от автоматизация към предиктивно управление. Тоест системите не просто реагират на пазара, а започват да предвиждат различни сценарии и да оптимизират поведението на активите предварително. Именно тук ИИ ще бъде ключов фактор.

Пазарът е в изключителна динамика. Това, което беше конкурентно предимство преди три години, днес вече е базово изискване. Компаниите, които успеят най-бързо да интегрират данни, алгоритми и пазарна експертиза, ще бъдат лидерите в новата енергийна среда.

- Какво е посланието ви към енергийния сектор като цяло?

- Енергийният преход вече не е само въпрос на производство, а въпрос на управление. Системата ще става по-децентрализирана, по-динамична и по-сложна за координация и управление. Това не е проблем, стига да изградим правилните инструменти за координация.

България има шанс да бъде не само потребител на чужди решения, а пазар, който създава експертиза. Ако успеем да комбинираме инженерно знание, пазарен опит и дигитални технологии, батериите и гъвкавите активи могат да се превърнат в основа за по-стабилна, по-независима и по-конкурентна електроенергийна система.