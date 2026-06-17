Терахерцови сензори спасяват автономното шофиране в лошо време

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Американският стартъп Teradar започна платени тестове на иновативни терахерцови (THz) сензори с германски автомобилен производител, целящи да заменят или допълнят Lidar системите, информира Automobilwoche.

Технологията обещава висока резолюция и работа при лоши метеорологични условия, с амбиции за серийно производство до края на следващата година.

Терахерцовите сензори заемат технологичната ниша между микровълните (радара) и светлинните вълни (лидара). Те предлагат ключови предимства, които решават основните слабости на настоящите системи за автономно шофиране.

Работят в диапазона между 100 GHz и 10 THz. Използват много по-къси вълни от стандартния радар, но по-дълги от лазерния лъч на лидара.

Съчетават способността на радара да "вижда" през обекти с високата разделителна способност на лидара.

Новите сензори проникват безпроблемно през гъста мъгла, силен дъжд, сняг и прах, където лидарът се заслепява.

Използват полупроводникова технология (CMOS), което позволява евтино масово производство в чипове. Твърдотелната им конструкция (Solid-State) ги прави изключително издръжливи на вибрации.

Освен това вълните преминават през пластмаса, което позволява сензорите да се скрият зад бронята или емблемата на колата.