„Главболгарстрой“ взе участие в лидерска среща във Федералното канцлерство в Берлин

На 9 юни 2026 г. в Берлин Световният икономически форум, в сътрудничество с Федералното правителство на Германия, проведе среща на високо равнище с участието на подбрани представители на енергийния и индустриалния сектор, банковите и инвестиционните среди, както и на европейски институции. Събитието беше посветено на ключовите предизвикателства и възможности пред икономическото развитие и конкурентоспособността на Европейския съюз, в условията на засилена глобална конкуренция и геоикономическа несигурност.

Дискусията, председателствана от канцлера Мерц, се фокусира върху ускоряването на европейския растеж чрез по-тясно обвързване на стратегическите политики с ефективното изпълнение на ключови индустриални и инфраструктурни проекти. В центъра на разговорите бяха подобряването на инвестиционната среда, достъп до финансиране и задълбочаване на регионалното сътрудничество.

Обсъжданията очертаха, че основното предизвикателство пред Европа не е липсата на стратегии, капитал или технологичен потенциал, а необходимостта от по-ефективно и мащабно реализиране на вече дефинираните приоритети.

В рамките на срещата ,,Главболгарстрой“ подчерта съществената роля на частния сектор в изпълнението на европейските приоритети, включително чрез ускоряване на инфраструктурното развитие и повишаване на ефективността при реализацията на сложни и мащабни проекти.

,,Конкурентоспособността на Европа вече не се определя само от стратегическата визия, а от способността тя да бъде преведена в реални резултати. Ключът е в по-тясната връзка между политики, финансиране и реална проектна реализация, където частният сектор има решаваща роля“, коментира Емил Ангелов, главен изпълнителен директор на ,,Главболгарстрой Холдинг“.

Компанията акцентира върху значението на Югоизточна Европа като важен елемент от икономическата архитектура на Европейския съюз и подчерта необходимостта от по-дълбока регионална интеграция чрез стратегически инфраструктурни инвестиции и трансгранична свързаност. В този контекст българската строителна група затвърждава позицията си като водещ регионален изпълнител с капацитет да превръща европейските приоритети в реални проекти с измерим икономически ефект.