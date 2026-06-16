Пламен Тодоров е новият директор на Агенцията за финансова инспекция

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Пламен Тодоров е назначен за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) по предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, съобщиха от финансовото министерство.

Тодоров е специалист с опит в областта на държавната финансова инспекция и правната сфера, натрупан в периода на дългогодишна работа в АДФИ и в Държавната агенция „Национална сигурност".

От 01.08.2017 г. до 18.02.2026 г. и от 02.03.2026 г. до настоящия момент е директор на дирекция „Правна" в АДФИ. В периода от 19.02.2026 г. до 01.03.2026 г. Тодоров е бил директор на АДФИ.

Досегашният директор на агенцията Ивайло Ашков е подал молба да бъде освободен от длъжност от днес