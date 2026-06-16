Енергийните помощи за зимата ще се изплащат на два транша вместо наведнъж

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) предлага промяна в Наредбата за целевите помощи за отопление, според която средствата за уязвимите домакинства вече няма да се превеждат накуп в началото на сезона, а ще бъдат разделени на две части. Проектът вече е публикуван за обществено обсъждане.

Според предложения механизъм общият размер на помощта остава непроменен, но графикът за изплащане се модифицира изцяло. За месеците ноември и декември средствата ще се превеждат не по-късно от края на месеца, следващ този на отпускане на помощта, докато за периода от януари до март плащането ще се извършва до 31 януари на съответната година. За сравнение, през изминалия отоплителен сезон общата сума възлизаше на 606,70 лева за петте месеца.

От министерството посочват, че досегашната практика за еднократно изплащане на сумата натоварва сериозно държавния бюджет в рамките на един месец. Сред основните мотиви на ведомството са по-доброто управление на публичните ресурси и постигането на времево съответствие, тъй като анализите показват, че най-сериозните разходи за отопление се реализират в пиковия зимен период от декември до февруари. Разделянето на траншовете цели да гарантира подкрепа именно тогава, като същевременно намали риска от нецелево разходване на отпуснатите средства в началото на сезона.

По-рано беше взето и решение ковид добавката от 30 евро да отпадне от новоотпуснатите пенсии след първи юли.