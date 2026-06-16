Людмила Петкова: Фискалният резерв е намалял с 2,4 млрд. евро

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова заяви, че фискалният резерв е намалял с 2,4 млрд. евро от началото на годината. По думите ѝ плащанията по проектите от ПВУ възлизат на 3,1 млрд. евро до края на август, като страната ни ще получи четвърто плащане от Европейската комисия в размер на 1 млрд. евро в края на юли, а петото плащане ще бъде чак в края на годината. Поради това, че страната ни трябва да разплати всички инвестиции по ПВУ до края на август, се формира недостиг от 2,1 млрд. евро, стана известно от думите ѝ.

Паралелно с това дългът ще бъде ползван и за финансиране на бюджетния дефицит, който се очаква да нараства през идните месеци.

Петкова посочи, че положението по отношение на бюджетните разходи се очаква да бъде критично през месеците август и септември с оглед и ежемесечните разходи за всички социални плащания в страната, поради което този дълг е необходим.

Заместник-министърът на финансите заяви още, че е наложително да се одобри тази поправка в закона, тъй като месец август не е подходящ период за теглене на дълг с оглед на това, че международните пазари са със занижена активност.