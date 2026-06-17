Нов двулитров турбо двигател от Китай за хибридни автомобили

Китайската компания Dongfeng представи нов хибриден двигател, предназначен предимно за по-големи коли тип SUV. Четирицилиндровият мотор, наречен Mach Power 2.0T, постигна максимална топлинна ефективност от 45,5 процента в лабораторията на китайска тестова организация.

Това поставя Dongfeng сред тези, които предлагат особено ефективен двигател с вътрешно горене. След развитието на технологията на батериите и електрическите задвижвания, все по-голям брой китайски производители наблягат на новите концепции за хибридни двигатели.

За разлика от конвенционалните бензинови двигатели с турбокомпресор, новият двигател не е проектиран предимно да осигурява максимална мощност, а по-скоро да работи възможно най-често в особено ефективни диапазони на натоварване и скорост. Това е особено важно за хибридните превозни средства, където двигателят с вътрешно горене често служи като източник на енергия за батерията. Китайските производители все повече разчитат на технологията за удължаване на пробега, при която задвижващата мощност се генерира от електродвигатели, а двигателят с вътрешно горене функционира единствено като електрически генератор.

С деклариран коефициент на ефективност от 45,5%, новият двулитров двигател е сред най-ефективните съвременни двигатели, въпреки че не поставя рекорд. Тази титла принадлежи на Chery, като в края на 2025 г. ще бъде представен силов агрегат, който постига топлинен коефициент на ефективност от 48%.