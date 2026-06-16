Гълъб Донев: Паралелно с Бюджет 2026 работим и по прогнозите за 2027 г.

Паралелно с подготовката на Бюджет 2026 се изготвят и прогнозните разчети за Бюджет 2027. Цялото внимание на Министерството на финансите е насочено към параметрите на Бюджет 2026, като се търсят реалистични цифри, подход и мерки, които да отразяват действителното състояние на публичните финанси. Това заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев пред журналисти преди церемония в УНСС. Той подчерта, че в момента се подготвят всички процедури по график, така че до края на юни законопроектът за държавния бюджет да бъде внесен в Народното събрание.

По думите му е необходим баланс както в приходната, така и в разходната част, за да се постигнат „реални и поносими" бюджетни параметри.

На този фон парламентарната Комисия по бюджет и финанси одобри на второ четене промени удължителния закон за бюджета, с които се увеличава таванът на новия държавен дълг до 3,8 млрд. евро. Според текстовете Министерският съвет ще може да поема нов дълг до 3% от прогнозния брутен вътрешен продукт до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Поправката се налага заради ограниченията в Закона за публичните финанси, според който при удължителен бюджет правителството може да поема нов дълг единствено за рефинансиране на съществуващи задължения до размера на годишните погашения.

В рамките на дебата за публичните финанси председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков предложи серия от мерки, включително закриване на Българската банка за развитие, премахване на 20-те заплати при пенсиониране в определени структури и прехвърляне на осигуровките към държавните служители. В отговор Донев коментира, че подобни предложения могат да се обсъждат с лекота, когато човек вече не заема поста финансов министър.

Основният акцент на Министерството на финансите остава постигането на устойчив дефицит около 3% чрез комбинация от мерки в приходната и разходната част, като паралелно с това продължава подготовката и на средносрочната фискална рамка за 2027 г., добави министърът.