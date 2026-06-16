16,4 млрд. евро похарчени от държавата през поръчки със само една оферта (Обзор, графика)

Големият “победител” освен пътните фирми са фармацевтичните

31,7% от всички обществени поръчки в държавата за последните почти 7 години са били само с една оферта и на практика без състезание, което да намали цената. Става дума за около 16,4 млрд. евро от общо 51,6 млрд., колкото е стойността на всички обществени поръчки за този период. Това разкрива новата дигитална платформа SIGMA, в която са вкарани данните за обществените поръчки на държавни ведомства и фирми и на общините от началото на 2020 г. до момента.

Обикновено процедурите с една оферта или с директно договаряне без обявление, които са разрешени от закона, се прилагат при малки стойности, но от обобщенията, които SIGMA позволява да се правят, се вижда, че

има и доста изключения на значителна стойност.

Такъв е например договорът от 11 февруари т.г., сключен между транспортното министерство и БДЖ за превоз на пътници за следващите 12 години, който е на стойност 980,6 млн. евро. А също и договорът между АПИ и държавната “Автомагистрали” ЕАД за пътя Видин-Ботевград, който е за 461 млн. евро, както и между АЕЦ “Козлодуй” и ОДВР - Враца, за охрана за 89 млн. евро.

Закупуването на медицинските хеликоптери по договор, сключен през 2023 г. между здравното министерство и доставчика Leonardo S.pA., също е станало по договаряне без предварително обявление. Стойността на сделката при сключването е била 58 млн. евро, но текущата

е завишена с 34% и е 76,8 млн. евро, се вижда от SIGMA.

Независимо че Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) е абсолютният “победител” сред възложителите с обществени поръчки за 4,580 млрд. евро за тези почти 7 години, в топ 10 на фирмите, които са печелили най-много, е пълно предимно с фармацевтични компании. Най-много публични средства е усвоила “Софарма Трейдинг” - 1 ,260 млрд. евро, но не от една, а от десетки обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти.

В топ 10 на най-големите получатели на средства на четвърто място излиза държавната “Автомагистрали” ЕАД със 760, 9 млн. евро (виж инфографиката). В тази стойност обаче влизат и прословутите инхаус договори за изграждане на “Хемус”, при които “Автомагистрали” е само получател на средствата, но

превъзложи работата на десетки подизпълнители.

“Системата ще помогне много и на вас - журналистите, за да правите обобщения, защото борбата с корупцията е невъзможна без медиите”, подчерта при представянето на системата премиерът Румен Радев.

На следващ етап SIGMA ще обобщи и данните за вътрешноведомствените плащания “Например прословутата земя от 68 дка за 7-и и 8-и блок на АЕЦ “Козлодуй”, която беше оценена вътрешноведомствено на 250 млн. лв. с ДДС, а после беше прехвърлена на БЕХ за значително по-висока сума. Ще направим така, че всички тези вътрешноведомствени движения на пари също да влязат в системата”, каза Радев.

Следващата версия на платформата ще осъществи връзка с Търговския регистър, а в по-следващата ще има и възможност да се открояват проблемни търгове, каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Той съобщи, че платформата е с отворен код и покани стартъпи и IT компании, ако искат да направят собствени инструменти на основата на платформата.

Сегашният регистър на обществените поръчки ще продължи да съществува, още повече че той фигурира и в Закона за обществените поръчки като официална платформа, на която се обявяват търговете. В случая SIGMA е по-скоро инструмент за обобщаване на информацията по възложители и изпълнители, в която от няколко дни обявите от официалния регистър се вкарват автоматично.