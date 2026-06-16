Любомир Дацов: Ако се управлява дефицитът, дългът няма да бъде грижа

Дългът финансира дефицита, той е вторична дейност. Тоест, ако се управлява дефицитът, дългът няма да бъде грижа. Това коментира Любомир Дацов, бивш зам.- министър на финансите и член на Фискалния съвет пред NOVA NEWS.

"Има различни варианти и сценарии за развитие относно държавния дълг и ако има политическа воля и правителството има смелостта да направи правилните стъпки, нещата са управляеми", добави той.

По думите на Дацов дефицитът в момента не е извън контрол. Ако не се случи нещо извънредно, Фискалният съвет го оценява на 3,7% на годишна база, тоест много близо до оценката на ЕК, която е 4%, обясни финансистът.

„Животът ще изглежда малко по-лесен през 2027 година, ако правителството направи едни предварителни подготвителни стъпки през 2026 година. Не казвам да не се внася бюджет, той формално трябва да бъде внесен, но трябва да изглежда в параметрите на това, което е прието в момента", категоричен бе Дацов. Той допълни, че ако бъдат спазени тези параметри, нарастването на отделните параграфи в бюджета ще бъде на нивото на нарастване на номиналния брутен вътрешен продукт за тази година.

"Една от причините България да влезе в процедура на свръхдефицит е, че не беше направена три или четири-годишна средносрочна фискална рамка", посочи още Дацов.

"Това, което в момента правителството трябва да направи, е програма, която да показва как в следващите 4-5 години този структурен дефицит в бюджета ще бъде елиминиран", коментира той.