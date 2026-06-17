Гергана Заркова: Еуфорията на жилищния пазар отстъпва място на експертните и информирани решения

Добрата агенция се вижда най-ясно не когато продажбите идват лесно, а когато клиентът има нужда от доверен партньор, казва изпълнителният директор на "Имотека"

Гергана Заркова има дългогодишен управленски опит, идва от банковия сектор, но вече управлява една от най-големите агенции за недвижими имоти в България. Тя е новият изпълнителен директор на "Имотека" - човек, за когото лидерството не е позиция, а начин на живот. В момент, в който имотният пазар сменя скоростта, тя залага не на крайности, а на нещо по-трайно - доверие, прозрачност и на хората около нея.

- Поемате управлението на "Имотека" в момент, в който се говори, че пазарът удря спирачката. Не е ли такава стъпка твърде смела в днешния контекст, г-жо Заркова?

- Пазарът не удря спирачката, а забавя скоростта, и то в точния момент - прекомерната еуфория не може да бъде здравословна, особено ако продължи дълго. Всъщност се радвам, че именно сега поемам позицията на изпълнителен директор - в момент на лавинообразен брой сделки мотивите на клиентите често са по-ирационални, свързани със стремеж към следване на общата мода.

Когато емоциите отстъпят, виждаме реалния пазар - истинските нужди на клиентите и техния профил, имаме възможност за критичен поглед над продукта, който се предлага, над уменията и способностите на професионалистите в бранша.

След години на еуфория и решения, взети за дни, днес купувачите мислят по-внимателно, задават повече въпроси и търсят реална стойност. Пазарът днес е такъв, какъвто е. За мен това не е срив, а зрялост и възможност. Защото именно в такива моменти добрата агенция не само доказва защо съществува, но и се откроява. Не когато продажбите идват лесно, а когато клиентът се нуждае от доверен партньор, за да вземе информирано решение.

- Идвате от финансовия сектор, където доверието се гради с години. Как този опит ще ви помогне в света на недвижимите имоти?

- Банките и имотният пазар, освен че вървят ръка за ръка, имат и повече общо, отколкото изглежда. И в двата случая в основата стои едно - доверието на клиента. Хората ви поверяват най-важните си финансови решения, а това носи огромна отговорност. Човек купува имот може би не повече от два или три пъти в живота си - това е решение, заредено с емоции, множество неизвестни и немалки парични суми. Той не се нуждае от някого, който да му покаже квадратни метри. Нуждае се от експерт, който разбира целите и му помага да вземе най-доброто решение.

Дълбокото ми убеждение е, че сега пазарът ще се пресее и това е най-добрата черта на пазарната икономика - хората ще имат избор. След края на еуфорията на жилищния пазар ще се справят компаниите, които умеят да слушат клиентите и поставят нуждите им в центъра. В опита си като лидер до момента съм вдъхновявала чрез прозрачност, етика и личен пример - това важи еднакво за банковия мениджър и за брокера на имоти. За мен уважението, доверието и подкрепата към хората не са просто думи. Те са в основата на всичко, което съм правила и правя.

- Какво бихте казали на онези клиенти, които избират между вас и конкурентите, а на онези, които искат да си купят жилище без външна помощ?

- Огромно предимство за клиента е фактът, че нашата услуга се отплаща при успех. На практика той не губи нищо, ако опита. А може много да спечели. Живеем в свят, наситен с информация. Всеки от нас някога се е опитвал да се справи сам с многото налични факти в интернет. Днес и изкуственият интелект предлага огромен набор от аналитични решения и работещи модели.

Човешкият фактор обаче предлага и безценна интерпретация на нашата лична ситуация, на нашето собствено специфично търсене. Затова и да намерим своя консултант, който ще защити интересите ни в момент, в който дори не подозираме, че имаме нужда от такава защита, ще измени коренно хода на сделката в наша полза.

Освен проучването за познаваемост на брандовете през 2025 г., направихме още две важни изследвания: на клиентската удовлетвореност и тази за ангажираност на служителите. Резултатите потвърдиха връзката между ангажираните служители и качеството на обслужване: получихме международен сертификат за работодател, а над половината от клиентите при спонтанен отговор на отворен въпрос определят консултантите ни като честни.

Над 70% заявяват, че биха ги препоръчали. Професията на брокера дълго време беше съпътствана от различни предразсъдъци. Днес виждаме, че голяма част от тях са преодолени, но има още много какво да се направи за повишаване на доверието и утвърждаването на добрите практики в бранша. Това ще бъде сред основните ми приоритети.

- Какви са най-честите сделки в момента - покупка на първо жилище, замяна на по-малък с по-голям имот, покупка за отдаване под наем или запазване на спестяванията?

- Интересът към пазара остава устойчив, но профилът на активния купувач се променя. Все по-често виждаме хора, които търсят дом за себе си, по-голяма сигурност за семейството си или инвестиция с дългосрочен потенциал. Това постепенно изтласква най-агресивните спекулативни купувачи от пазара. За разлика от предходни периоди, когато част от търсенето беше мотивирано от възможността за бърза препродажба, днес водещи са реалните потребности.

Независимо от мотивацията за покупка, клиентите са много по-взискателни в избора си. Освен цената те внимателно оценяват локацията, транспортната свързаност, качеството на строителството, средата около сградата и потенциала имотът да запази стойността си във времето. Решенията се вземат по-бавно, но и значително по-информирано в сравнение с предходни години.

- Какво се случва при преговорите - купувачите по-склонни ли са да приемат обявената цена, или все по-често търсят отстъпка и аргументират избора си?

- Преговорите определено са по-активни в сравнение с предходните години. Към момента наблюдаваме индивидуални отстъпки по конкретни сделки, именно защото пазарът вече не е толкова еуфоричен. През тази година очаквам да се задържат в рамките на около 10%. Засега нямам основания да смятам, че ще има масови отстъпки от порядъка на 20-30%, тъй като продавачите не са под натиск да продават. Високите нива на спестявания, добрата ликвидност в банковата система и сравнително ниската задлъжнялост на домакинствата им позволяват да изчакват подходящ купувач, вместо да продават на всяка цена. В подобен пазар качеството на услугата ни като посредник между продавач и купувач, включително правилното определяне на цената става още по-важна.

- Промени ли се представата за добър имот - достатъчни ли са вече локация и цена, или купувачите гледат повече средата, паркирането, качеството на сградата и бъдещите разходи?

- Пазар, който години наред е бил толкова динамичен, разбира се, оставя траен отпечатък. Един от най-видимите е желанието на хората да подобрят качеството си на живот. Именно това те търсят да купят днес.

Локацията не е изчезнала от уравнението, но вече не е единственото неизвестно. Хората питат: колко ще плащам за отопление след пет години? Има ли място за детска количка в асансьора? Мога ли да стигна до метрото пеша? Това не са капризи - това е зрялост.

Средата около сградата, наличието на зелени площи, удобният достъп до транспорт, възможностите за паркиране и качеството на строителството са все по-решаващи критерии. След пандемията се засили интересът към по-спокойни райони с добра инфраструктура и повече пространство, което обяснява нарастващото търсене на затворени комплекси и квартали в близост до паркове и природни зони.

Все по-често решението за покупка се определя не само от характеристиките на самия имот, а и от това доколко той съответства на начина на живот на купувача и на неговите дългосрочни финансови възможности.