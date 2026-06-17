Дори и на загуба в държавните фирми заплати между 2500 и 8800 евро

6 дружества в енергетиката и отбраната формират сериозните печалби в публичния сектор за 2024 г., при други 30 те са скромни, а 20 генерират минуси над 400 млн. евро

Няколко скандала от последните дни повдигнаха въпроса - колко всъщност получават ръководствата в държавните компании? 56-те най-големи завършиха 2024 г. с близо 1,17 млрд. лв. нетна печалба. Зад блясъка на тази цифра обаче се крие голяма несправедливост: шепа енергийни дружества осигуряват почти цялата печалба, докато двайсетина предприятия трупат загуби, а много от ръководствата са получили стотици хиляди левове годишно независимо от резултата.

Според доклада на Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) за 2024 г. от 56-те предприятия 36 са на плюс, а 20 на загуба. Тъй като тогава все още не бяхме приели еврото, запазваме стойностите в левове, както са в анализа. Съвкупният положителен финансов резултат е близо 2 млрд. лв., а общата загуба е 823 млн. лв. Разликата между тях е нетният положителен резултат, 1,17 млрд. лв. Ситуацията не е толкова розова, защото само шест дружества, предимно в енергетиката и отбраната, формират над 1,8 млрд. лв. от съвкупна печалба от 2 млрд. Останалите 30 печеливши предприятия добавят сравнително скромни суми, а 20-те губещи изяждат над 800 млн. лв.

Истината е, че когато компанията е на голям плюс, разходът за ръководството е нищожна част от нея. При най-печелившите дружества в сферата на енергетиката доходът представлява под половин процент от финансовия резултат. В повечето от тези топфирми членовете на ръководствата са си разпределили по 6-7 хил. лв. месечно, точно както е и в част от губещите.

Примерно в "Булгаргаз" приходите драстично намаляват, от 2,5 млрд. лв. през 2023 г. на 1,5 млрд. лв. през 2024 г. Същевременно загубата от 52 млн. лв. набъбва до 315 млн. лв. Вероятно затова в по-слабата 2024 г. петчленният съвет на директорите и тричленният одитен комитет, общо осем души, получават доход от 699 хил. лв.

За да направим най-грубо сравнение, без да претендираме за точност, ще разделим механично сумата на броя на ръководствата, за да бъдат приблизително съпоставими. По този начин при "Булгаргаз" излиза по 7281 лв. месечно на човек. През 2023 г. същите осем души в борда и одита са взели 579 хил. лв., или по 6031 лв. средно месечно на човек.

По-различно е при Мини "Марица-изток", където загубата от 135 млн. лв. през 2023 г. става 269 млн. лв. през 2024 г. Средните доходи на борда и одита нарастват от 4492 лв. месечно на 5896 лв.

Така е и при ТЕЦ "Марица изток 2", което от печалба 57 млн. лв. през 2023 г. минава на загуба от 101 млн. лв. година по-късно. В този период доходите на органите растат от 418 хил. лв. на 591 хил. лв. През 2024 г. сумата се разпределя върху петчленния съвет на директорите и тричленния одитен комитет, тоест осем души, което прави по 6156 лв. месечно.

В НКЖИ загубата през 2024 г. се удвоява до 28 млн. лв., а управителният съвет от 3-ма души плюс одитният комитет от 3-ма членове са получили доход от 393 хил. лв. Средно по около 65 500 лв. годишно на човек, или 5458 лв. месечно. За сравнение, през 2023 г. са си разпределили доход от 329 хил. лв., което при шестимата прави по 4569 лв. месечно.

В "Пристанищна инфраструктура" отрицателният финансов резултат през 2024 г. също нараства, от 11 на 19 млн. лв., но 6-те души в управителния съвет и одитния комитет са получили 511 хил. лв. Средно по 7097 лв. месечно. За сравнение, през 2023 г. са взели общо 459 хил. лв. Ако сумата се раздели на 7-те в управителния съвет и одитния комитет, се получава по 5464 лв. месечно.

За разлика от това "Пристанище Варна" отчита печалба от 8,3 млн. лв. през 2024 г., а година по-рано още по-голяма, 14,7 млн. лв. Дружеството се ръководи от 5-членен съвет на директорите и се проверява от един независим одитор. През 2024 г. перото за заплатите на шестимата е било 456 хил. лв., което прави по 6333 лв. на месец.

По-различна е ситуацията във водоснабдяването, където има дружества с отрицателен капитал. Едно от тях е ВиК - Смолян, в което капиталът е минус 14,7 млн. лв., а загубата е 22 млн. Въпреки това доходът на органите на управление е 172 хил. лв., разпределен върху четирима души (едноличен управител и тричленен одитен комитет), или най-грубо средно около 3 хил. лв. месечно на човек. В случая трябва да се има предвид, че тези дружества работят с цени, регулирани от КЕВР, и не във всички населени места е възможно да са на печалба.

Същото е и във ВиК - Шумен. Дружеството дължи повече, отколкото притежава. Към края на 2024 г. общите активи са 119,3 млн. лв., а общите задължения 151,8 млн. лв. Разликата е собственият капитал минус 32,5 млн. лв., който е отрицателен. Това означава, че ако днес всичко се продаде, то няма да стигне за покриване на дълговете. Загубата за 2024 г. е 3,3 млн. лв. Тук дружеството се управлява от едноличен управител, който за годината е получил 101 хил. лв., тоест по 8417 лв. месечно. Разбира се, тази загуба в Шумен не е формирана през последната година, защото и през 2023 г. то отново е било на минус с 8,9 млн. лв. Затова през 2024 г. агенцията поставя оценка "незадоволителна" по отношение на финансовите цели и "много добра" за нефинансовите. С други думи, дружеството се справя и 100% осигурява водоснабдяването, но е губещо.

Другите ВиК дружества не са с минусов капитал, но някои от тях също генерират отрицателен резултат. При ВиК - Кърджали, печалбата от 197 хил. лв. през 2023 г. се превръща в минус през следващата година, 4,5 млн. лв. Органите за управление и контрол, едноличен управител плюс одитен комитет от 3-ма членове, получават 141 хил. лв. Средно по 2 938 лв. месечно на четиримата.

При ВиК - Сливен, загубата за 2023 г. от 6,7 млн. лв. е намалена до 3,5 млн. лв. през 2024 г., а 4-мата души в ръководството са получили 96 хил. лв., което прави средно около 2 000 лв. месечно.

При ВиК ООД, гр. Перник отрицателният финансов резултат е намален до 1,6 млн. лв. от 2,6 млн. лв. през 2023 г. Ръководството, четирима души, си е разделило доход от 82 хил. лв., или по 1 708 лв. месечно. Но не всички ВиК дружества са на загуба.

При Български ВиК Холдинг печалбата за 2024 г. е над 3 млн. лв., като 9-те надзорници и членове на управителния съвет са получили 739 хил. лв., или средно по 6843 лв. месечно. За сравнение, през 2023 г. холдингът също е бил на плюс, от 810 хил. лв., а доходът на ръководството и надзора е бил 336 хил. лв., или грубо по 3111 лв. средно на месец. В случая има резон, тъй като печалбата нараства над 3 пъти.

При ВиК ЕАД - Бургас, положителният финансов резултат е над 3 млн. лв., а бордът и одитният комитет, осем души, си поделят 462 хил. лв. за 2024 г. Или механично разделено, това прави средно по 4812 лв. месечно. За сравнение, предходната година печалбата е била над два пъти по-висока, 7,7 млн. лв., докато доходът на ръководството и надзора е бил по-нисък, 337 хил. лв., но разпределен само върху 4-ма души (съвет на директорите от 4 души), което прави по 7021 лв. месечно.

При ВиК - Варна, печалбата е 5,9 млн. лв., а 4-членното ръководство (едноличен управител и тричленен одитен комитет) е отчело доход от 162 хил. лв., или средно по 3375 лв. месечно. За сравнение, през 2023 г. дружеството отново

е било на плюс, от 5,6 млн. лв., и едноличният управител е получил възнаграждение от 121 хил. лв., което прави 10 083 лв. месечно. В дружествата в Пловдив, Стара Загора и Силистра средномесечният доход на член на ръководството излиза малко над 3 хил. лв.

При "Напоителни системи" приходите за 2024 г. са 62 млн. лв., а печалбата е 134 хил. лв. Органите за управление и контрол, съвет на директорите от 7 души плюс одитен комитет от 3-ма членове, са отчели доход от 524 хил. лв. Ако сумата механично се раздели на десетимата, се получава по 4367 лв. месечно. От друга страна, през 2023 г. приходите на дружеството са били по-ниски с 11 млн., тоест 51 млн., а печалбата е била повече от скромна, 4 хил. лв. Тогава бордът е получил по-малка сума, 475 хил. лв., но разпределена върху 7 души, това прави по 5655 лв. месечно.

Не бива да пропускаме и факта, че правителството на Румен Радев насочи погледите към Държавна консолидационна компания (ДКК). С решение на министъра на икономиката Александър Пулев за член на съвета на директорите на гигантския мегахолдинг бе назначен Росен Христов, бивш министър на енергетиката в един от служебните кабинети на Румен Радев. Христов е човекът, подписал 13-годишния договор с турската компания "Боташ", и появата му в ДКК, под чиято шапка се намират 15 държавни фирми, породи много коментари. Със същото решение Пулев освободи вече бившите членове на директорския съвет и назначи Христов, както и Даниела Узунова, Здравко Шушков и Борислав Андонов. Единственият от предишния състав, който запази мястото си, е изпълнителният шеф на ДКК Константин Стойчев, за когото Пулев поясни, че остава, за да носи отговорност за оздравяването на компанията.

След вестта за влизането на Христов в ДКК председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев изчисли, че като член на борда на директорите той ще получава на месец 18 минимални заплати или 11160 евро. Пулев обаче опроверга Василев и поясни, че Христов ще работи срещу 1770 евро. Икономическият министър каза още, че директорските заплати в компанията са "нормализирани". Пулев съобщи още, че се е спрял на бившия енергиен министър заради международния му опит в преструктурирането, сливанията и придобиванията на дружества в частния сектор. "Бяхме получили сигнали от различни търговски контрагенти, които ни дадоха обратната визия за състоянието на различните дружества, което е различно от официалните "цветущи" отчети на старото ръководство. И съответно аз нямам друг избор, освен да заздравя под някаква форма съвета на директорите, да намеря хора, които имат нужната сплав и баланс между силен международен опит и административен опит", заяви министър Пулев.

"24 часа - 168 истории" попита ДКК след "нормализирането" дали заплатите на всички директори ще са 1770 евро, в това число и на изпълнителния директор. Попита и какви са били предишните директорски заплати. До редакционното приключване на материала обаче отговори не бяха получени.

Според обобщения доклад за държавните публични предприятия през 2024 г. бившите директори и надзорникът в ДКК са получили общо 347 хил. лв., което прави по около 4820 лв. на месец. През същата година ДКК отчита сериозна печалба. Разбира се, тя се дължи на добрите резултати на дъщерните дружества. Приходите на ДКК за периода са 294 млн. лв., а печалбата на компанията е в размер на 56,7 млн. лв. Изплатените дивиденти към 31 октомври 2025 г. са 20 млн. лв. През 2023 г. ДКК е отчела печалба от едва 14,2 млн. лв.

Под шапката на мегахолдинга има както фирми с добри и дори с много добри баланси, така и такива на загуба. ВМЗ - Сопот, безспорно е двигателят на успехите. През 2024 г. военните заводи отчитат печалба от над 220 млн. лв., а през 2023 г. над 143 млн. лв. Съветът на директорите е от 5-има човека, чиято работа се проверява от независим одитор. През 2024 г. петимата в съвета са получили общо 472 хил. лв., което прави по 6555 лв. на месец.

През 2024 г. приходите на "Терем холдинг" са 24,2 млн. лв., а печалбата е 214 хил. лв. Тя намалява значително спрямо 2023 г., когато е близо 1,5 млн. В същото време заплатите на шефовете в "Терем холдинг" са били почти същите като на тези в заводите в Сопот, общо 469 хил. лв. за отново петчленен директорски съвет и надзорник, или по 6513 лв.

Въпреки че не е от т.нар. големи предприятия, които влизат в одитния доклад за 2024 г., балансовите числа показват, че друго дружество под шапката на ДКК също е изплатило нелош дивидент от печалбата си. Става дума за производителя на кисело мляко "Ел Би Булгарикум", което към края на октомври миналата година е внесло близо 4,8 млн. лв. Вноската на "Кинтекс" е била близо 1,3 млн.

10 са държавните предприятия в сектор "Транспорт, инфраструктура и пощи", които са под шапката на Министерството на транспорта. Част от тях успяват да излязат на плюс от дейността си, а друга част трайно са под чертата. Държавните железопътни дружества са под шапката на "Холдинг БДЖ". През 2024 г. холдингът реализира печалба в размер на 2,5 млн. лв. Не са изплащани дивиденти. Дружеството се управлява от 4-членен съвет на директорите, чиято работа се надзирава от 3-членен одитен комитет. През 2024 г. разходите за техните заплати са били 354 хил. лв., тоест при седем души това прави по 4214 лв. на месец.

Компанията за превоз на пътници "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД се управлява от едноличен управител, който се контролира от одитен комитет от 3-ма души. През 2024 г. четиримата са получили общо 152 хил. лв., от които най-големият процент е за управителя. Традиционно "БДЖ - Пътнически превози" се бори да намалява загубите си. През 2024 г. тя е била почти 8 млн., а година по-рано 37,5 млн. "БДЖ - Товарни превози" ЕООД също е било губещо през 2023 и 2024 г., съответно 10,4 млн. и 7,4 млн. Дружеството има същата управленска структура и сходен бюджет за заплати като на "БДЖ - Пътнически превози", 145 хил. лв.

Държавно предприятие "Ръководство въздушно движение" се финансира не от държавния бюджет, а от целеви такси. Начело на него стои 3-членен управителен съвет, който се надзирава от един независим одитор. През 2024 г. доходите на тримата в управителния съвет и на независимия одитор са в размер на 848 хил. лв., което прави по над 17 500 лв. месечно, но в този период подобни възнаграждения в други публични компании не са известни. Дружеството традиционно е на печалба.

Държавната фирма в сферата на пощенските и куриерските услуги "Български пощи" ЕАД е постигнала сериозен напредък през 2024 г. спрямо предната година. През първата тя е на загуба от над 35 млн. лв., която след това е стопена и дори дружеството е излязло със 738 хил. лв. на плюс. "Български пощи" успява и сериозно да повиши приходите си, 310 млн. спрямо 251 млн. лв. През 2024 г. 5-членният директорски съвет и независимият одитор са получили общо 670 хил. лв., което прави по 9300 лв. на месец.

Строителната фирма "Автомагистрали" ЕАД се занимава с изграждане, ремонт и поддържане, включително зимно, на всички видове пътища, мостове, съоръжения и тунели. Приходите от дейността през 2024 и 2023 г. са съответно 250 млн. и 318 млн. лв., с които тя е реализирала известна печалба, 2,1 и 1,9 млн. лв. Компанията се управлява от 5-членен директорски съвет и се наблюдава от независим одитор. През 2024 г. доходите на шестимата са били 536 хил. лв., или по 7444 лв.

Държавната фирма за разработка и поддръжка на софтуер "Информационно обслужване" е на печалба и през 2024, и през 2023 г., съответно 15,3 и 9,4 млн. лв. Дружеството се ръководи от 5-членен управителен съвет, чиято дейност се заверява от един независим одитор. Сборът на доходите на шестимата през 2024 г. е 587 хил. лв., което прави по 8152 лв. месечно. Дружеството е разпределило дивидент в размер на 8,33 млн. лв.

"Национална спортна база", в чиито активи са Националният стадион, базата в Белмекен и др., е на загуба, 3,1 млн. през 2024 г. и 4,3 млн. през 2023 г. Фирмата се управлява от директорски съвет от 5-има души и се контролира от един одитор. Доходите на шестимата преди 2 г. са били общо 307 хил. лв., което прави по 4263 лв. на месец.

"Българският спортен тотализатор" е със сходна управленска структура като "Информационно обслужване", НСБ и др. Доходите на шестимата шефове са общо 512 хил. лв. през 2024 г., което прави по 7111 лв. на човек на месец. През 2024 г. тотото е на печалба от 21,5 млн. лв., а през 2023 г. от 12,6 млн.

Държавните гори са в ръцете на 5 предприятия: Югозападно, Югоизточно, Южноцентрално, Североизточно и Северноцентрално. Всяко едно от тях има 3-членен управителен съвет и по един одитор. През 2024 г. разходите за техните заплати са в диапазона от 247 хил. до 324 хил. лв. на година. Единствените две горски фирми, които са били на печалба за същия период, са Южноцентралното предприятие в Смолян, 1,3 млн. лв., както и Северноцентралното предприятие в Габрово, едва 13 хил. лв. От губещите най-голяма е била загубата на Североизточното държавно предприятие, базирано в Шумен, над 2,2 млн. лв.

От 2300 до над 4500 евро за шефове на болниците независимо от резултатите

Здравното министерство се закани да преразгледа методиката за определяне на заплатите в бордовете на държавните болници.

Тези дни здравният министър Катя Ивкова обяви, че членовете на ръководствата в държавни болници получават между 2000 и 4500 евро на месец, за да представляват държавата, като някои от тях са служители в здравното министерство. Понякога се стига и до доходи от 8000 евро, което е повече от това на принципала на министерството, допълни още Ивкова. Самата тя подчерта, че ще бъде преразгледана методиката при формиране на възнаграждения на съветите на директорите на търговските предприятия. Целта е да се избегне вариантът, когато здравни заведения, намиращи се в лошо финансово състояние, изплащат възнаграждения в необосновано голям размер.

Поради тази причина "24 часа - 168 истории" провери каква е била ситуацията през 2024 и 2023 г., разгръщайки годишния обобщен доклад за държавните публични предприятия, изготвен от Агенцията за публичните предприятия и контрол. Тъй като тогава не бяхме приели еврото, запазваме стойностите в левове.

Първата група регистрира отрицателни финансови резултати, но бележи ръст в приходите, както е при МБАЛ "Лозенец", където загубата през 2024 и 2023 г. е почти еднаква - 21,9 млн. лв. и 22 млн. лв. Затова и Съветът на директорите разделя поравно на тримата души в борда, по 8 хил. лв. месечно през двете години.

Същата ситуация е и при УМБАЛ "Света Екатерина". Там отрицателният финансов резултат през 2024 и 2023 г. е - по 6,7 млн. годишно. През 2024 г. 3-членният борд е получил 252 хил. лв. годишно, или по 7 хил. лв. месечно на човек, а през 2023 г. - 209 хил. лв., или по 5806 лв. месечно.

Останалите държавни болници са на печалба. При УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив, приходите и печалбата бележат ръст през 2024 г. Като финансовият резултат от 12 млн. лв. се повишава на 15 млн. лв. Вероятно затова 3-членният борд през 2024 г. получава възнаграждение от 338 хил. лв. - средноаритметично по 9389 лв. на човек месечно. За сравнение през 2023 г. те са си разделили 223 хил. лв., или по 6194 лв. месечно.

При УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД приходите за 2024 г. са нараснали на 214 млн. лв. от 165 млн. през предходната година. Печалбата също се е повишила на 5,6 млн. в сравнение с 4,9 млн. през предходната година. В тази ситуация тричленният борд е отчел доход от 336 хил. лв., което средно е по 9333 лв. месечно. А през 2023 г. - 283 хил. лв., което грубо е по 7861 лв. месечно.

При УМБАЛ "Св. Марина" - Варна, също има чувствително повишение на приходите - от 194 млн. на 229 млн. през 2024 г. Печалбата се е увеличила над 5 пъти - от 1 млн. на 5,6 млн. На този фон тримата в борда са отчели 336 хил. лв. доход, което средно прави по 9 333 лв. месечно. През 2023 г. сумата е била 281 хил. лв., което е по 7806 лв. месечно.

В "Пирогов" приходите от 151 млн. нарастват до 184 млн. през 2024 г. Загубата от 6 млн. лв. през 2023 г. не само е преодоляна, а през 2024 г. се превръща в печалба от 2,5 млн. лв. Може би затова тричленният борд получава 342 хил. лв., което средномесечно прави по 9500 лв. на човек. Предходната година сумата е била по-ниска - 283 хил. лв., или средноаритметично по 7861 лв. месечно на човек.

При МБАЛ "Света Анна" - София не може да се направи това сравнение, защото през 2023 г. не попада в списъка с "големите", но е факт, че през 2024 г. тя е на печалба от 6,4 млн. лв. Тричленното ръководство си поделя 345 хил. лв., което, разделено поравно, прави по 9583 лв. месечно.

УМБАЛ "Д-р Георги Странски" -Плевен, е регистрирала сериозен ръст в приходите - от 114 млн. те са се повишили до 138 млн. лв. през 2024 г. Освен това загубата от 3 млн. лв. е стопена през 2024 г. и е превърната в печалба от 170 хил. лв. Така тримата в борда получават 303 хил. лв., или средно по 8417 лв. месечно на човек. През предходната година те отчитат по-малка сума - 228 хил. лв., или средно по 6334 лв. месечно.

МБАЛ "Св. Пантелеймон - Ямбол" е успяла над два пъти да си повиши печалбата до 466 хил. лв. през 2024 г. и тримата в борда са получили 272 хил. лв., което е около 7556 лв. месечно на човек.

При УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" се забелязва ръст в приходите с над 14 млн. до 110 млн. лв., макар че има лек спад в печалбата през 2024 г. - от 1,2 на 1,1 млн. лв. Може би затова ръководството разпределя по-малка сума през 2024 г. в сравнение с 2023 г. - 238 хил. лв., което прави около 6611 лв. месечно на човек. За сравнение предходната година средноаритметично са получили по 7439 лв. месечно.

Как се определят възнагражденията в публичните бордове

Депутатът от ПБ Стефан Белчев

Изчислението е по сложна формула, съчетаваща активите на предприятието, числеността на персонала, резултатите и др.

Държавният портфейл" включва 261 публични предприятия, в които работят над 120 000 служители. Всички те генерират около 21,6 млрд. лв. приходи, като нетната им печалба е 1,3 млрд. лв. Възнагражденията се определят с Правилника за прилагането на Закона за публичните предприятия. Към тях се добавят Националният кодекс за корпоративно управление, който задава препоръчителните стандарти, и насоките на ОИСР за корпоративно управление на държавните предприятия. Доходите на изпълнителния директор, борда и надзорния съвет или одитора се определят от органа, който упражнява правата на държавата,

най-често това е ресорното министерство.

В резултат на това възнагражденията на мениджмънта се формират по две линии. От една страна, те получават фиксирана месечна сума, а от друга, има променлива компонента, обвързана с изпълнението на бизнес програмата. Според закона и правилника възнагражденията им се определят "в зависимост от стойността на активите, числеността на персонала, рентабилността, финансовия резултат, изменението на добавената стойност на един зает, обслужването на задълженията" и др.

Парите за месеца се изчисляват чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие. "Членовете на съветите на директорите, на надзорните и управителните съвети на публични предприятия, акционерни дружества получават възнаграждение, определено при стойност на една бална единица в размер 50 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец."

По принцип бонусните схеми би трябвало да се активират само при постигане на определени финансови или нефинансови показатели. Въпреки че системата видимо е станала доста по-прозрачна и отчетността се е подобрила, шефът на парламентарната подкомисия за контрол на публичните средства Стефан Белчев от ПБ призова автоматичният ръст на директорските заплати да бъде спрян.

Той е категоричен, че трябва да се "отвърже" зависимостта между тях и минималната заплата. "Време е да назовем нещата с истинските им имена, написа Белчев във фейсбук. Докато редовият персонал в ключови сектори с години чака актуализация на заплатите, доходният таван за членовете на управителните съвети и изпълнителните директори буквално излетя в космоса. 50% скок за 3 г. (2024 до 2026 г.). След обвързването на минималната работна заплата с 50% от средната за страната се задейства лавинообразен ефект по веригата. За три години техните основни заплати скочиха с близо 1,5 пъти. Този автоматичен ръст можеше и трябваше да бъде регулиран с твърди тавани, за да се избегнат бруталните социални дисбаланси."

Белчев посочи и секторите, които изпитват тежки ликвидни проблеми или са на ръба на оцеляването, но в същото време имат "привилегирован" мениджмънт: болниците, НДК, горските дружества. "Редовите лесовъди работят на терен при тежки условия за ниски заплати, докато управителните им органи получават огромни възнаграждения, продължава Белчев. Как става това? Чрез нормативни вратички. Използва се възможността за промяна в показателите за оценка (конкретно 4 и 5 от Приложение № 2 към чл. 56 от ППЗПП, за финансов резултат и добавена стойност). С одобрението на ресорните министри тези показатели се пренаписват така, че изкуствено да поддържат високи бални оценки и високи месечни заплати".

Белчев обърна внимание и на одитните комитети, като ги нарече "скритата синекура". "Извън управителните органи по чл. 56 голямото и тихо раздаване на порции за външни лица става през т.нар. одитни комитети, посочва той. Тъй като

законът изрично забранява на членовете на управителните съвети да влизат в тях, там се назначават изцяло външни кадри. Възнагражденията им масово се определят като сериозен процент от минималната заплата или средната за предприятието за едно-единствено заседание или направо месечна заплата. С експлозията на минималната заплата през последните три години техните доходи също скочиха автоматично с 50% за няколко часа формална работа на месец."

Всъщност, ако трябва да обобщим, за данъкоплатците не е чак толкова важно кой колко получава, а каква е ефективността от работата му. И най-важното, както често напомнят от Института за пазарна икономика, е създаването на ясна и измерима система за оценка на ефективността. Само така ще може да се проследи дали има връзка между резултатите и заплащането. Но тук има най-малко още две гледни точки. Едната е свързана с проблема с отчетността, за който "Прозрачност без граници" алармират отдавна. В известен смисъл той постепенно се решава и при желание обществото може да се информира за възнагражденията от доклад като този на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Втората е на синдикатите, които задават не по-малко важен въпрос: трябва ли ножицата в доходите на ръководството и на редовите служители да е толкова голяма? Особено в дружествата, които регистрират загуби или изпитват финансови затруднения.