Институтът “Ройтерс”: “24 часа” е лидер на вестникарския пазар в България (Обзор, графики)

Първи е в принт класацията за достоверна информация, сайтът е веднага след големите телевизии и увеличава читателите си

Доверие към марката ни имат 42 на сто от аудиторията

Марката “24 часа” - хартиеният всекидневник и сайтът, е с най-голямо доверие и е най-търсеният източник за достоверна информация сред печатните издания и техните сайтове. Това показва за пореден път новият доклад на Института за изследване на журналистиката “Ройтерс” към университета в Оксфорд (Digital News Report) за 2026 г.

“24 часа” остава лидер в относително стабилния печатен пазар”, пише в доклада Лада Т. Прайс, старши преподавател по журналистика в университета в Шефилд. Тя е автор на анализа за България.

Доверието в “24 часа” е 42%, като същевременно 22% от аудиторията четат хартиения вестник като източник на новини, а 26% се информират от онлайн платформата. Данните показват, че и онлайн, и принт медията ни увеличава аудиторията си спрямо миналата година - съответно с 2 и 1%.

Така броят на читателите и доверието им в “24 часа” го превръщат в

най-авторитетната независима медия у нас

и най-търсената медийна платформа сред печатните и онлайн изданията.

Седмичникът “Капитал” е със същото доверие - 42%, но е значително по-малко търсен в хартиен (7%) и онлайн вариант (11%).

Сред останалите печатни издания с 43% доверие са регионалната и местната периодика, които обаче в класацията присъстват съвкупно, а не по заглавия. Следва в. “Труд” с 37%.

“България вече не е лидер в избягването на новини (60%), докато все повече граждани се обръщат към чатботове с изкуствен интелект за всекидневни новини”, отбелязва Лада Т. Прайс. В миналогодишния си доклад, когато бяхме сред първенците в света по незаинтересованост към новините, тя беше установила, че като цяло пресата претърпява значителен спад от 10% в рекламните приходи.

В търсенето на новини трите големи телевизии - Нова тв, Би Ти Ви и БНТ, получават най-големия дял от вниманието на аудиторията.

Сред вестниците след “24 часа” (22%) е местната преса, която седмично се чете от 15%. “Телеграф” се търси от 13%, “Труд” - от 9%, “Капитал” - от 7%, и “Марица” - от 5%.

Сайтът ни 24chasa.bg е на първо място сред вестникарските платформи онлайн

и на пето място изобщо в класацията. Седмично го следят 26 на сто - почти една трета от активно четящите в България.

Преди него са само телевизионни сайтове и т.нар. новинарски агрегатори, които не създават собствено съдържание - на Нова тв (41%), на Би Ти Ви (37%), novini.bg (27%) и новините на пощата ABV (27%).

Другите вестникарски сайтове в класацията са местната преса, показана съвкупно - 14%, “Труд” (11%) и “Капитал” (11%).

“Използването на големите новинарски марки в България остава до голяма степен непроменено както в традиционните, така и в онлайн платформите. “Нова тв нюз” - собственост на “Нова Броудкастинг Груп”, и “Би Ти Ви Нюз”, собственост на “Би Ти Ви Груп”, запазват доминиращите си пазарни позиции и продължават да осигуряват над 90% от общите рекламни бюджети”, пише още в доклада на “Ройтерс”.

Същевременно най-високо доверие отново получават обществените медии БНР (56%) и БНТ (55%). Впрочем “подобни са и резултатите от проучванията, които осъществи и Съветът за електронни медии (СЕМ) наскоро”, обяви председателят на съвета Габриела Наплатанова във фейсбук, където коментира данните от доклада на “Ройтерс”. По думите ѝ той е красноречив за състоянието на медийната среда у нас.

“Силно влияние има политическата нестабилност от изминалата година и протестите, които доведоха до предсрочни избори. Отбелязва се забавянето на промените в законодателството при приемането на текстовете от Европейския акт за свобода на медиите. В Министерството на културата беше създадена работна група, която да подготви предложенията за изменения в Закона за радиото и телевизията и се надявам работата по текстовете да продължи. Докладът за България изброява казусите с посегателства над журналисти и срещу медийната свобода, които станаха публично известни и бяха повод за позиции от страна на СЕМ.

Положителното е, че в документа за България леко е спаднало нивото на избягване на новини сред българите, но нивото на незаинтересованост продължава да е много високо.

В глобален мащаб - “платформизация” на потреблението на медийно съдържание.

За първи път социалните мрежи и видео платформите са по-популярни от телевизията

и новинарските сайтове и приложения”, пише Наплатанова във фейсбук.

Данните в доклада показват, че като цяло доверието в новините у нас е най-ниското от 2018 г. насам - 21%, със спад от 5% от миналата година. За сравнение доверието в световен мащаб е 37%, което също не е твърде висок резултат. До голяма степен това се дължи на фалшивите новини, които се препредават по социалните мрежи или са генерирани с изкуствен интелект.

Същевременно фейсбук продължава да е най-използваната социална мрежа у нас, като 66% търсят в нея новини, а 80% четат всичко. Следва ютюб с 35% за новини и 69% за общото съдържание. Една пета от аудиторията (20%) търси новините в ТикТок, а 39% са общите ѝ последователи. Инстаграм има 19% от аудиторията за новини и 43% общо. Следват вайбър (17% за новини, 69% - общо) и месинджър (13% новини, 59% общо).

Спецификата на доклада на института “Ройтерс” е, че пита участниците в анкетите си във всяка държава не изобщо какви медии следят, а конкретно кои новинарски марки са използвали за достъп до новини през последната седмица. Някои политематични радио- и телевизионни оператори, вестници или други доставчици предлагат съдържание извън новините. Затова цифрите в доклада не трябва да се тълкуват като измерващи общия обхват на аудиторията за тези медийни организации. Те се отнасят само за респонденти, които казват, че са използвали тази марка за достъп до новини, обясняват изследователите.

Изборът на медиите, включени в проучването, е стратегическа извадка и не е изчерпателен списък на всички доставчици на новини на всеки пазар. Екипът се консултира с експерти по държави или пазари, преглежда данните от докладите от предходни години и използва други източници на данни, за да идентифицира

най-широко използваните марки за новини

в традиционните и онлайн каналите.

Докладът на “Ройтерс” за 2026 г. - 15-и поред, установява, че аудиториите по цял свят реагират на новините с “нарастващо безпокойство на последователните епизоди на политическа, икономическа и технологична турбуленция. Предположенията за начина, по който светът функционира, се поставят под въпрос, тъй като дългогодишните международни съюзи се променят, глобалната търговска система е подложена на натиск, а основната форма на следвоенния ред изглежда несигурна”. В същото време изследователите отчитат, че хората се адаптират към бързото разпространение на изкуствения интелект в много аспекти на всекидневието и за мнозина практическите реалности на изменението на климата се усещат все по-често.

Изводът е, че докато светът се променя с ускоряваща се скорост, новинарските медии съобщават и актуализират тези събития денонощно, борейки се за дял от 4 до 5 часа всеки ден, които хората посвещават на своите смартфони. За някои това означава нови възможности да следят новините, но у други има риск да бъде създадено усещане за претоварване.

Това е 15-ото издание на доклада, като данните за него са събирани в цял свят от средата на януари до края на февруари.

В България допитването е направено сред 2032-ма души при 6,7 млн. души население и с достъп до интернет на 82% от него.