SpaceX на Мъск изпревари Amazon на Безос и стана петата най-скъпо оценявана компания в света

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Компанията на Илон Мъск SpaceX изпревари Amazon на Джеф Безос и се превърна в петата най-скъпо оценявана компания в света след рязък скок в цената на акциите си.

Само дни след листването си на технологичната борса Nasdaq в Ню Йорк – най-голямото първично публично предлагане (IPO) в историята, акциите на компанията поскъпнаха с над 50%.

Това оценява ракетната компания на Мъск на около 2,78 трилиона долара (2,1 трилиона британски лири), докато огромната онлайн търговска и медийна империя на Джеф Безос в момента струва около 2,66 трилиона долара, пише Би Би Си.

Ръстът в стойността на SpaceX дойде след като компанията обяви, че купува стартъпа за програмиране с изкуствен интелект Cursor за 60 милиарда долара.

SpaceX съобщи, че ще придобие Anysphere – компанията майка на Cursor, която разработва AI инструмент за автоматизирано писане на програмен код.

Стремително поскъпване на акциите

SpaceX предизвика огромен ентусиазъм сред инвеститорите с визията си за изграждане на центрове за данни с изкуствен интелект в космоса и дори за подпомагане на колонизацията на Марс от хората.

Листването на борсата донесе 85,7 милиарда долара, а Мъск се превърна в първия трилионер в света. От първоначалната цена от 135 долара за акция в петък, книжата вече се търгуват за 209 долара.

Анализатори обаче поставят под въпрос устойчивостта на толкова висока пазарна оценка предвид голямата несигурност около бъдещите приходи на компанията.

Докато Amazon е име, познато във всяко домакинство и присъства почти ежедневно в живота на потребителите, SpaceX е значително по-слабо интегрирана в ежедневието на широката публика. Въпреки че борсовата стойност на SpaceX вече надминава тази на Amazon, финансовите резултати на двете компании са коренно различни.

През първото тримесечие на 2026 г. Amazon отчете печалба от 30,3 милиарда долара, докато ориентираната към бъдещето компания на Мъск е регистрирала загуба от 4,3 милиарда долара.

През 2025 г. компанията на Джеф Безос е реализирала продажби за около 716,9 милиарда долара, докато приходите на SpaceX са възлизали на 18,67 милиарда долара.

Въпреки това инвеститорите изглежда залагат на бъдещия потенциал на SpaceX. Освен че произвежда и изстрелва ракети с многократно използваеми компоненти, компанията създава и изстрелва интернет сателитите Starlink, а също така засилва присъствието си в надпреварата в областта на изкуствения интелект.

SpaceX и Cursor са партньори от април, когато компанията на Мъск обяви, че има право или да придобие Cursor за 60 милиарда долара, или да плати 10 милиарда долара за съвместната им работа.

Подобно на OpenAI и Anthropic, технологията на Cursor използва изкуствен интелект за автоматизиране на писането на програмен код – едно от най-разпространените приложения на AI в момента.

Сделката идва в момент, когато SpaceX се опитва да навакса изоставането си от конкурентите чрез разширяване на AI бизнеса си xAI, който стои зад противоречивия чатбот Grok.

Обявявайки партньорството през април, SpaceX заяви:

„Комбинацията от водещия продукт на Cursor и широкото му разпространение сред професионалните софтуерни инженери с тренировъчния суперкомпютър Colossus на SpaceX, еквивалентен на един милион H100 процесора, ще ни позволи да създадем най-полезните AI модели в света."

Cursor се използва от големи компании като Stripe, Adobe и NVIDIA, а главният изпълнителен директор на NVIDIA, Дженсън Хуанг, го е определил като „любимата ми AI услуга за бизнеса".

SpaceX съобщи, че сделката ще бъде финализирана до края на септември, като акционерите на Cursor ще получат акции на SpaceX на стойност 60 милиарда долара.