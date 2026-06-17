Сметната палата публикува до 15 август декларациите за имущество и интереси

На 15 юни приключи едномесечният срок за промени в подадените от задължените публични лица ежегодни декларации за имущество и интереси, които се изпращат в Сметната палата. До два месеца (15 август) те ще бъдат публикувани в публичния регистър, поддържан от одитната институция.

Регистърът е достъпен на интернет страницата на Сметната палата и чрез него всеки може да получи информация за имуществото и интересите на публичните лица - доходи, недвижима и движима собственост, участие в търговски дружества, дялове, кредити, вземания, инвестиции и т. н. Целта е осигуряването на прозрачност, чрез която да се гарантира, че публичните лица не използват позицията си във властта за лична облага.

Следващата стъпка е проверка на декларираната информация. Служителите от дирекция „Публичен регистър" съпоставят съдържанието на подадената декларация в Сметната палата с информацията от регистрите на Агенцията по вписвания, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към АВ, КАТ, Националната агенция за приходите, Централния кредитен регистър.

При констатирани несъответствия се изпраща уведомително писмо до подателя на декларацията, който има 14-дневен срок да отстрани пропуските. Ако това не бъде направено, Сметната палата уведомява НАП или Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) за предприемане на мерки. Освен това данните за разминаване между декларираните имущество и интереси и установеното при проверката се публикуват на интернет страницата на Сметната палата.

Близо 16 хиляди лица на публични длъжности попадат в обхвата на чл. 74 от Закона за Сметната палата, който ги задължава да декларират пред одитната институция имуществото и интересите си.

На 5 юни в „Държавен вестник" бе публикуван нов Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Той регламентира създаването на независим разследващ и контролен орган – Комисия за противодействие на корупцията (КПК). Според промените в Закона за Сметната палата, до три месеца след встъпването в длъжност на председателя и членовете на новата КПК, проверките и анализа на декларации за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, установяването на конфликт и т. н., преминават в новата комисия. До изтичането на този срок дейностите, свързани с декларациите за имущество и интереси, се осъществяват по стария закон. Лицата, които вече са подали встъпителни или други декларации по досегашния ред, не подават нови декларации.

По време на най-активния период за деклариране на имуществото и интересите на публичните лица, Сметната палата проведе информационна кампания „Ясни правила, точни декларации", чиято цел бе да улесни процеса и да намали грешките при попълването. В рамките на кампанията бяха проведени две онлайн сесии за обучение, в които се включиха 1600 директори от сферата на образованието и над 400 представители на общините. Служителите на дирекциите „Превенция на корупцията" и „Публичен регистър" на Сметната палата дадоха основни указания от правен и технически характер за попълване и подаване на декларациите, направиха практически разяснения и отговориха и на всички въпроси, зададени от участниците. Отново в рамките на кампанията на интернет страницата на одитната институция бе внедрен чат бот с изкуствен интелект, който отговаря на въпроси и подпомага лицата при попълването на декларациите.