От 1 юли поскъпват малките пратки от Китай

От 1 юли малките пратки от страни извън ЕС ще поскъпнат заради приетия в края на 2025 г. европейски регламент. Регламентът въвежда 3 евро митническа ставка за малките пратки на стойност до 150 евро.

Новата регулация ще засегне китайските гиганти Temu, Shein и Aliexpress. Целта на мярката е да се ограничи yмишлeнoтo paздeлянe нa eднa гoлямa пopъчĸa нa мнoжecтвo пo-мaлĸи пpaтĸи за зaoбиĸaлянe нa обмитяването. Мярката се налага, след като европейските търговци изразиха недоволство към китайските онлайн магазини, които през последните години са силна конкуренция на европейския пазар.

С въпросните 3 евро ще се облага всеки вид стока в една пратка, а не всеки артикул. Тоест, ако в пратката има 10 рокли и 6 чанти, потребителят ще плати такса от 6 евро.

Начисляването и плащането на фиксираното мито от 3 евро ще става чрез електронната система на ЕС Import One Stop Shop (IOSS).

Въпреки че повечето китайски гиганти имат складове в Европа, продуктите, които идват от там също ще се облагат, предупредиха експерти. В тези складове стоките са под режим "митническо складиране" и едва, когато напуснат склада, се задейства режим на внос и се облагат.