„Фантастико" – най-сигурната прогноза това футболно лято.

Светът отново е футбол, а със старта на Мондиал 2026 еуфорията вече се усеща навсякъде. Фенове от всички краища на света започват да правят своите прогнози за фаворити, изненади и бъдещи шампиони. Още с първия съдийски сигнал, предположенията са факт – кой ще триумфира, кой ще разочарова и кои ще са новите звезди на терена.

Статистики, схеми, интуиция, разгорещени спорове между приятели. И въпреки това футболът винаги намира начин да изненада всички. Защото и най-смелите прогнози често се оказват грешни, а най-неочакваните развои превръщат първенството в истински спектакъл. Има една прогноза, която това лято почти няма как да бъде сбъркана – че перфектният мач с приятели винаги започва с добра подготовка. Резултатът от мача не зависи от вас, но събирането за мача е изцяло под ваш контрол. А когато избирате разнообразието на продукти в супермаркети „Фантастико", винаги „познавате". Без риск, изненади и разочарование.

Броени дни преди най-напрегнатите срещи Стилиян Петров започва подготовката за една от футболните вечери с приятели именно в българската семейна верига. Познава добре както тръпката от големия футбол, така и преживяването от двубоя пред екрана. Ще напълни количката с най-необходимото за голямата футболна вечер. „Световното първенство започна, събираме се с приятели. Ще гледаме мача Англия-Хърватска. Аз съм готвачът тази вечер и отивам да пазарувам", казва той на влизане в любимия му супермаркет „Фантастико" на бул. „Симеоновско шосе". Менюто му ще включва салата и барбекю, а за десерт - сезонни плодове.

„Довечера барбекюто е кебапчета, кюфтета и пилешки крилца. Ако на някой не му харесат – следващият път той да ни кани и той да готви", шегува се той, докато минава през специалния щанд с месо - Meat Corner. В количката добавя диня, сирена, хляб, снакс и бира. „Преди мач любимата ми храна са спагети, а след мач – пица и една бира, разбира се", казва Стилиян Петров.

Докато подготвя фантастичната вечеря с приятели, с носталгия разказва своите футболни емоции и предпочитания: „Любимият ми отбор е българският национален отбор. Особено поколението '94, което даде невероятни емоции на българския народ и се надявам, че този път това Световно първенство ще донесе много емоции на българските фенове". И добавя: „Най-добрият играч, срещу когото съм се изправял, е Роналдиньо. Изправял съм се срещу него няколко пъти. Не бих заменил нито един от отборите, за които съм играл, но ако наистина трябваше да избирам, това щеше да е „Ливърпул", защото е супер".

В края на пазаруването Стилиян Петров прави и своята прогноза за мача: „Прогнозата ми за тази вечер е победителят да е Англия. Но като гледам количката – истинските победители ще бъдем ние феновете, защото няма да останем гладни".

Резултатът на терена не зависи от вас. Но атмосферата, приятелската компания за мача, вкусните продукти и емоцията – е изцяло под ваш контрол. В супермаркети „Фантастико" можете да откриете стотици специални предложения за предстоящите футболни седмици, с които всеки мач ще е истинско преживяване пред екрана.

„Фантастико" – най-сигурната прогноза това футболно лято.