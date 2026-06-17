„Булгаргаз“ предлага с близо 6% по-скъп газ за юли

„Булгаргаз“ предлага цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това показва заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и публикувано на интернет страницата на регулатора, пояснява БТА.

Предлаганата цена е с 5,84 на сто по-висока спрямо утвърдената от КЕВР цена за юни, която е в размер на 35,62 евро за мегаватчас.

БТА припомня, че енергийният регулатор утвърди цената за юни в размер на 35,62 евро за мегаватчас. Това означава, че предлаганата сега цена на природния газ е с 5,84 на сто по-висока в сравнение с предходния месец.

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на "Булгаргаз", а след това да вземе окончателно решение за цената на природния газ през юли на закрито заседание. Цената на природния газ, определяна от КЕВР, служи като основен ценови ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната.