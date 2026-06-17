Вятърът е осигурил близо 10% от електричеството в Европа за последните 24 часа

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Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 9,7 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 8,8 процента от общото количество електроенергия (622 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 0,9 процента (62 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (80,5 процента), Дания (57 на сто) и Швеция (26,5 процента). В България делът е 0,8 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (160,6 гигаватчаса), Швеция (82,4 гигаватчаса) и Полша (76,7гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,6 гигаватчаса.