Еврото поскъпва леко спрямо долара

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Курсът на еврото се повишава минимално спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, цитирани от БТА.

Единната валута се разменя за 1,1608 долара, или с 0,19 на сто спрямо затварянето на търговията вчера.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1594 долара.

Спрямо британската лира еврото поскъпва с 0,08 на сто до 0,8648 лири за евро, а спрямо швейцарския франк поевтинява минимално с 0,01 на сто до 0,9208 франка за евро.