Китайските власти искат да намалят теглото на електрическите автомобили

Китайските власти приеха нов закон, регулиращ теглото на колите. Средностатистическият автомобил в Китай е тежал 1704 килограма през 2024 г. Това е с 30 процента повече, отколкото през 2012 г., а това означава много повече материали, потребление на енергия, замърсяване.

Вече всички нови електрически автомобили в Китай трябва да отговарят на определен енергиен лимит. Например, електрическите автомобили с маса от два тона трябва да имат средна консумация не повече от 15,1 kWh на 100 километра според китайския стандарт CLTC.

Идеята е да се ограничат батериите, с които китайските производители оборудват електрическите си автомобили, за да им осигурят по-дълъг пробег. Отсега нататък китайците ще трябва да използват по-леки материали, ще трябва да имат по-добра аеродинамика и по-ефективни силови агрегати.