ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Текст на Христо Яръмов преразказват седмокласницит...

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23057276 www.24chasa.bg

Китайските власти искат да намалят теглото на електрическите автомобили

Георги Луканов

[email protected]

1196
BYD Shark 6 пристига в Европа. Снимка: BYD

Китайските власти приеха нов закон, регулиращ теглото на колите. Средностатистическият автомобил в Китай е тежал 1704 килограма през 2024 г. Това е с 30 процента повече, отколкото през 2012 г., а това означава много повече материали, потребление на енергия, замърсяване.

Вече всички нови електрически автомобили в Китай трябва да отговарят на определен енергиен лимит. Например, електрическите автомобили с маса от два тона трябва да имат средна консумация не повече от 15,1 kWh на 100 километра според китайския стандарт CLTC.

Идеята е да се ограничат батериите, с които китайските производители оборудват електрическите си автомобили, за да им осигурят по-дълъг пробег. Отсега нататък китайците ще трябва да използват по-леки материали, ще трябва да имат по-добра аеродинамика и по-ефективни силови агрегати.

BYD Shark 6 пристига в Европа. Снимка: BYD
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)