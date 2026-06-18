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Край на карбона в BMW M3

Георги Луканов

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В BMW M Neue Klasse Concept няма карбон. Снимка: BMW

BMW взе историческото решение да замени карбона (въглеродните влакна) с нови екологични материали от растителен произход в следващото поколение на спортния си модел M3. 

С пускането на новия електрически модел BMW M Concept Neue Klasse, германският производител поема към екололигочна посока. Части като предния сплитер, дифузьора, покрива, въздуховодите на капака и страничните огледала вече не се изработват от традиционния карбон.

Композитният материал е направен от естествени ленени влакна, които се отглеждат в големи мащаби в Европа.

Производството на този нов растителен композит отделя около 40% по-малко вредни емисии в сравнение с карбона.

Първият сериен модел за масовия пазар, който ще използва тези детайли в голям мащаб, ще бъде изцяло електрическото BMW M3, планирано за пазарен дебют през следващата година. 

Европейският съюз обмисляше строга забрана за нерециклируеми композитни материали от 2029 г.. Въпреки че след сериозен протест от автомобилната индустрия карбонът беше премахнат от черния списък, от BMW предпочитат да изпреварят събитията и да не чакат нови рестрикции.

В BMW M Neue Klasse Concept няма карбон. Снимка: BMW
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