Вложението от 4,23 млн. евро в Горна Оряховица ще подпомага балансирането на електроенергийната система и ще допринася за по-стабилно електрозахранване

Системите за съхранение на електроенергия се утвърждават като една от ключовите технологии за успешния енергиен преход. Те осигуряват гъвкавост за интегриране на нарастващия дял на възобновяемите енергийни източници, а необходимостта от такива решения за управление на производството и потреблението става все по-голяма. Именно затова системите за съхранение на енергия се превръщат в ключов елемент от модерната електроенергийна инфраструктура.

В тази посока ЕНЕРГО-ПРО реализира първото за групата в България съоръжение за съхранение на електроенергия с батерии (Battery Energy Storage System – BESS), изградено в Горна Оряховица. Проектът е на стойност 4,23 млн. евро и е осъществен със съфинансиране по Програмата за нисковъглеродна икономика от Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-4.0034 "Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници" (RESTORE).

Системата за съхранение е изградена от ЕНЕРГО-ПРО България и ще се управлява от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги.

По-гъвкаво управление на потоците

С тази инвестиция ЕНЕРГО-ПРО прави важна стъпка към по-гъвкава, устойчива и надеждна електроенергийна система, която може по-ефективно да отговаря на променящите се нужди на потребителите и на развитието на възобновяемите енергийни източници. Вярваме, че подобни решения ще имат все по-голяма роля за сигурността и стабилността на електрозахранването през следващите години.

Новото съоръжение разполага с мощност 10,75 MW и капацитет 24,31 MWh. Този капацитет е еквивалентен на средното денонощно потребление на близо 2000 домакинства.

Основната функция на системата е да съхранява електроенергия в периодите, когато в мрежата има излишък, и да я отдава обратно в часовете на повишено потребление или недостиг. По този начин тя подпомага балансирането на електроенергийната система и осигурява по-голяма гъвкавост при управлението на енергийните потоци.

Как работи батерийната система

За разлика от традиционните производствени мощности, батериите не генерират електроенергия. Те я съхраняват и я връщат обратно в системата тогава, когато е необходима.

На практика системата ще се зарежда от електроразпределителната мрежа в периодите от денонощието с по-ниски цени на електроенергията и ще отдава съхранената енергия обратно в периодите с по-високи цени и по-голямо натоварване. По този начин батерията допринася за по-ефективното използване на наличната енергия и подпомага балансирането на електроенергийната система.

По-добро качество на услугата за клиентите

Макар батерийните системи да не доставят директно електроенергия на домакинствата, тяхната роля е съществена за надеждната работа на електроенергийната система.

Чрез поддържането на стабилни параметри на мрежата – напрежение и честота – подобни съоръжения допринасят за по-високо качество на електроснабдяването и за по-сигурна работа на електроенергийната инфраструктура. Това е особено важно в условията на динамично променящо се производство и потребление на електроенергия.

Системите за съхранение на енергия са сред технологиите, които ще играят все по-значима роля в развитието на устойчивата енергетика и в интегрирането на все по-големи количества електроенергия от възобновяеми източници.

Стъпка към модернизация

Новата батерийна система е първото подобно съоръжение за групата ЕНЕРГО-ПРО в България и представлява важна стъпка в процеса на модернизация на електроенергийната инфраструктура.

Очакваният експлоатационен живот на системата е над 10 години или над 7000 цикъла на зареждане и разреждане.

С реализирането на проекта ЕНЕРГО-ПРО затвърждава ангажимента си към внедряването на иновативни решения, които подпомагат устойчивото развитие на електроенергийната система и създават предпоставки за още по-надеждно електроснабдяване в бъдеще.