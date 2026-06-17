Росица Кирова: Нека показваме и успехите на българския туризъм

Председателят на Комисията по туризъм към Народното събрание Росица Кирова проведе работна среща с представители на ресторантьорски и хотелски организации, сред които Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията, Атанас Димитров, заместник-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Ива Гацева, секретар на УС на Българската хотелиерска асоциация и Емил Коларов, председател на Сдружението на заведенията в България.

„Туризмът е сред най-важните отрасли за българската икономика и затова е важно да говорим не само за проблемите, а и за успехите. България има какво да покаже – добри резултати, качествен туристически продукт и предприемачи, които ежедневно работят за утвърждаването на страната ни като предпочитана туристическа дестинация. Нека заедно насърчаваме позитивните новини за българския туризъм", заяви Росица Кирова.

Председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов постави редица въпроси, свързани с актуалното състояние на туристическия сектор и трудностите пред бизнеса.

Сериозно внимание беше отделено и на състоянието на пътната инфраструктура и ремонтите по основните направления към Черноморието. Росица Кирова подчерта необходимостта при планиране на ремонти, които засягат летния или зимния туристически сезон, да се провежда предварителна координация с Министерството на туризма и бранша. Такова предложение ще бъде отправено към министъра на регионалното развитие и АПИ на заседанието на комисията в сряда. То ще касае следващите летни сезони и се очаква подходът да бъде възприет, за да може да има информация и планиране, съобразени с националните приоритети, какъвто трябва да е туризмът.

„Когато се планират ремонти, които имат отношение към активните туристически сезони, те трябва да бъдат предварително съгласувани с министъра на туризма и съобразени с натовареността на туристическия поток. Това е важно както за бизнеса, така и за туристите", заяви Кирова.

По време на срещата беше отбелязано, че към момента няма липса на интерес от страна на туристите към българското Черноморие, нито липса на български туристи.

Представителите на бранша поставиха и въпроса за необходимостта от по-добра организация на туристическата услуга в курортите, така че търговските обекти и заведенията да посрещат туристите още в началото на сезона, а не само през най-активната му част. Беше отбелязана и необходимостта Министерството на туризма да обсъди възможностите за регулации и механизми, гарантиращи наличието на основни туристически услуги още от старта на сезона.

Ключов акцент в разговора беше предложението на председателя на комисията да се възползва от възможността за създаване на Обществен съвет към Комисията по туризъм – постоянен орган, който да подпомага комисията и да даде възможност на бранша да участва на парламентарно ниво в политиките, свързани с туризма - идея, която беше подкрепена от представителите на бранша. Така общественият съвет ще осигури регулярна комуникация между законодателната власт и представителите на туристическия сектор.

„Ще предложа да създадем постоянен механизъм за диалог между институциите и бранша. Целта е проблемите да се обсъждат навреме, а решенията да се търсят съвместно. Искаме да изградим работещо партньорство в интерес на развитието на българския туризъм", заяви Росица Кирова.

Участниците обсъдиха и темата за диференцираната ставка на ДДС за туризма. Според представителите на бизнеса подобна мярка би подпомогнала конкурентоспособността на българския туристически продукт, би създала по-добри условия за развитие на сектора и би допринесла за изсветляването на икономическата дейност.

Сред основните предизвикателства остава и недостигът на работна сила. Представителите на бизнеса посочиха сериозни затруднения при наемането на работници от трети страни заради продължителните срокове за издаване на визи и разрешителни за работа, които често водят до загуби за работодателите, направили предварителни инвестиции и разходи. Беше поставен и въпросът за създаването на по-гъвкави механизми, които да позволят сезонно пренасочване на работници от трети страни към обекти и региони, където има най-голяма необходимост от работна сила.

По време на срещата беше заявена готовност за активна съвместна работа между Комисията по туризъм и браншовите организации за решаване на натрупаните проблеми и за развитие на конкурентоспособен туристически сектор.

„Ще срещате разбиране, енергия и желание да ви помагам. В мое лице и в лицето на Комисията по туризъм ще имате партньор", заяви председателят на Комисията по туризъм към Народното събрание Росица Кирова.