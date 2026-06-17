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Андрюс Кубилюс: ЕС има нужда от по-интегриран отбранителен пазар

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Андрюс Кубилюс СНИМКА: Екс/@InneWilno

Един по‑интегриран отбранителен пазар в Европейския съюз би укрепил отбранителната индустрия на блока и би позволил на правителствата да купуват повече европейско военно оборудване, каза комисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Той посочи на конференция по отбраната в Париж, че това би помогнало на малките и средните предприятия да растат и да правят иновации, както направиха украинските компании през последните години.

По думите му това би направило европейската отбранителна индустрия по‑конкурентоспособна в световен мащаб.

Това би позволило на Европа "да произвежда повече, да работи повече по иновациите и да превъзхожда Русия, за да можем да се защитаваме, да възпираме агресията и да запазим мира", подчерта Кубилюс.

Андрюс Кубилюс СНИМКА: Екс/@InneWilno
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