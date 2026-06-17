Изтече срокът на удълженото временно облекчаване на US санкции срещу руския петрол

Изтече срокът на временното облекчаване на американските санкции срещу руския петрол, въведено от администрацията на САЩ на фона на сътресенията на световните енергийни пазари, предизвикани от войната в Иран, предаде Ройтерс.

През нощта срещу сряда приключи действието на изключението, предвидено в лиценз на Министерството на финансите на САЩ, който позволяваше временно определени сделки с руски петрол. Засега не е ясно дали Вашингтон възнамерява отново да удължи мярката.

По време на срещата на върха на Г-7 край Женевското езеро президентът на САЩ Доналд Тръмп даде сигнал, че администрацията му възнамерява да възстанови действието на санкциите срещу руския петрол. По думите му необходимостта от временното облекчаване е отпаднала, тъй като доставките на петрол вече се възстановяват. Той обаче не посочи конкретен график за последващи действия, пише БТА.

Временното смекчаване на санкциите беше въведено след рязкото поскъпване на енергийните суровини вследствие на конфликта в Близкия изток и ограниченията за корабоплаването през Ормузкия проток. Мярката беше удължавана няколко пъти, като през май министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт обяви последното удължаване с 30 дни.

Изключението се отнасяше за количества руски петрол, които вече са били натоварени на танкери и са се намирали в морето към момента на въвеждането му. Целта беше да се предотвратят допълнителни сътресения на световния петролен пазар и да се ограничат рисковете за енергийните доставки.

Решението предизвика критики от страна на поддръжниците на по-твърда линия спрямо Москва, които посочиха, че приходите от износа на петрол остават основен източник на финансиране за руската военна кампания в Украйна.

Съединените щати поддържат санкции срещу руския енергиен сектор от години. Компании и държави, които осъществяват определени сделки с руски енергийни продукти, могат да бъдат обект на вторични санкции.

Засега не е ясно дали американската администрация възнамерява единствено да възстанови предишния санкционен режим или обмисля допълнителни ограничения срещу Русия.