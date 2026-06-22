От най-големия производител на слънчева енергия в България до водещ инвеститор в съхранението на електроенергия

Когато в енергийния сектор се говори за Sunterra RE, думата „лидер“ се появява почти автоматично. Не защото звучи добре и модерно, а защото фактите трудно позволяват друго определение.

За четвърта поредна година компанията е най-големият производител на соларна енергия в България. Позиция, която не се печели само с мащабни инвестиции, а с ясна стратегия, технологична експертиза и способност да се реализират проекти, изпреварващи развитието на пазара.

Днес Sunterra RE разполага с над 535 MW инсталирана фотоволтаична мощност и близо 1,3 GWh капацитет за съхранение на електроенергия. Парковете осигуряват чиста електроенергия за над 215 000 домакинства и предотвратяват отделянето на повече от 1 милион тона въглеродни емисии годишно. Това я нарежда сред компаниите, които активно променят енергийния сектор в България и Югоизточна Европа.

Значението на тези инвестиции надхвърля рамките на отделните проекти. С увеличаването на дела на възобновяемите източници нуждата от по-гъвкава и устойчива електроенергийна система става все по-осезаема. Именно затова проекти като тези на Sunterra RE имат ключова роля. Тe подпомагат балансирането на мрежата и създават условия за по-ефективно интегриране на чистата енергия в националния енергиен микс.

Голямото предизвикателство пред зелената енергия

Успехът на ВЕИ поставя нов въпрос пред енергетиката. Производството на електроенергия от слънце зависи от природните условия, докато потреблението следва различна логика. Затова важното вече не е само как да се произвежда повече чиста енергия, а как тя да бъде налична в точния момент.

Отговорът са батерийните системи за съхранение на електроенергия (BESS). Те позволяват произведената енергия да бъде складирана и подадена към мрежата тогава, когато потреблението е най-високо и енергийната система има най-голяма нужда от нея.

„Дълго време предизвикателството пред възобновяемата енергия беше как произведената електроенергия да бъде управлявана ефективно след нейното генериране. Днес системите за съхранение дават този отговор и превръщат зелената енергия в значително по-предвидим и ценен ресурс за пазара и за електроенергийната система“, казва Боян Кършаков, изпълнителен директор на Sunterra RE.

Една от най-мащабните BESS инвестиции в Югоизточна Европа

Именно върху тази идея стъпват проектите на Sunterra RE в Гълъбово, Калояново и Карлово, където след въвеждането в експлоатация на втория етап от батерийните системи общият капацитет на BESS съоръженията достига 1,3 GWh, а инсталираната мощност надхвърля 397 MW.

Това е една от най-големите инвестиции в BESS в България и Югоизточна Европа.

Съоръженията работят с литиево-железно-фосфатни батерии, които осигуряват високо ниво на безопасност, дълъг експлоатационен живот и ефективност от близо 90%. Благодарение на тях произведената слънчева енергия може да бъде управлявана значително по-гъвкаво и максимално оптимизирано.

Хибридните паркове са новият стандарт

Инвестиции в развитието на BESS са част от стратегическата визия на Sunterra RE за изграждане на хибридни енергийни комплекси. В тях производството на електроенергия и нейното съхранение функционират като единна система, която реагира динамично на потребностите на пазара и на електроенергийната мрежа.

Този подход повишава ефективността на активите, подобрява предвидимостта на производството и създава по-висока сигурност на доставките. Затова подобни решения все по-ясно се очертават като следващия етап в развитието на европейската енергетика.

„Ако соларните паркове са един от двигателите на енергийния преход, то системите за съхранение са ключът към неговата надеждност. Те дават възможност произведената енергия да бъде използвана тогава, когато е най-ценна за потребителите“, посочва Боян Кършаков.

От производител към интегрирана енергийна компания

Трансформацията на Sunterra RE не се изчерпва с изграждането на нови мощности.Успоредно с това компанията разширява присъствието си и на свободния енергиен пазар. Чрез собствената си търговска структура дружеството участва на всички сегменти на Българската независима енергийна борса.

Големите проекти на компанията се реализират в кратки срокове и при високи инженерни стандарти. Това превръща Sunterra RE от производител на зелена енергия в доставчик на цялостни гъвкави решения за съвременната енергетика.

Развитието продължава с нови хибридни и мултитехнологични комплекси, които ще комбинират различни възобновяеми източници, системи за съхранение и интелигентни решения за управление.

„Най-важният резултат от всяка инвестиция не е размерът ѝ, а ефектът, който оставя след себе си. Затова се стремим да реализираме проекти, които създават дългосрочна стойност за енергийния сектор и за обществото. За нас успехът не се измерва само в изградени мощности, а в способността ни да допринасяме за по-сигурна енергийна система, по-чиста околна среда и по-конкурентоспособна икономика. Именно това е посоката, която следваме във всяка наша инвестиция“, подчертават от компанията лидер.

Инфраструктурата на бъдещето се изгражда днес

Sunterra RE не строи само соларни паркове и батерийни системи. Инвеститорите изграждат модела, по който ще работи следващото поколение енергийна система в България и региона. Комбинацията от мащаб, технологии и дългосрочна стратегия я превръща в един от основните фактори в трансформацията на сектора и в доказателство, че енергийният преход не е въпрос на намерения, а на успешно реализирани работещи проекти.