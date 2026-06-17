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Комитетът MONEYVAL приключи Петия оценителен кръг за България, изпълнили сме всички препоръки

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От Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин" към Българската академия подчертаха, че в българския книжовен език правилната форма за изговаряне и изписване на новата валута на България е „евро", а не "евра" СНИМКА: Pixabay

Комитетът на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа MONEYVAL приключи Петия оценителен кръг за България, съобщиха от комитета. Страната е изпълнила всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) на ниво „пълно съответствие“ или „съответствие в голяма степен“, заявяват от MONEYVAL. България е укрепила правната си рамка за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, е заключението на MONEYVAL, официално оповестено днес.

Комитетът MONEYVAL отчита положените от страната усилия и извършените законодателни реформи, свързани с финансирането на тероризма (в наказателния закон бе създадена отделна глава за престъплението „тероризъм“),  въвеждането на възможност за отнемане в полза на държавата на престъпно имущество от трети недобросъвестни лица, паралелното развитие на производството срещу физически и юридически лица в едно наказателно дело за извършено престъпление и др.

Окончателната оценка на FATF за излизането ни от „сивия списък“ предстои. България успешно е изпълнила всички мерки по Плана за действие за изваждането ни от „сивия списък“, заяви вчера в Париж министърът на правосъдието Николай Найденов, който участва в заседание на Работната група за преглед на изпълнението към FATF.

От Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин" към Българската академия подчертаха, че в българския книжовен език правилната форма за изговаряне и изписване на новата валута на България е „евро", а не "евра" СНИМКА: Pixabay
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