Комитетът MONEYVAL приключи Петия оценителен кръг за България, изпълнили сме всички препоръки

Комитетът на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа MONEYVAL приключи Петия оценителен кръг за България, съобщиха от комитета. Страната е изпълнила всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) на ниво „пълно съответствие“ или „съответствие в голяма степен“, заявяват от MONEYVAL. България е укрепила правната си рамка за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, е заключението на MONEYVAL, официално оповестено днес.

Комитетът MONEYVAL отчита положените от страната усилия и извършените законодателни реформи, свързани с финансирането на тероризма (в наказателния закон бе създадена отделна глава за престъплението „тероризъм“), въвеждането на възможност за отнемане в полза на държавата на престъпно имущество от трети недобросъвестни лица, паралелното развитие на производството срещу физически и юридически лица в едно наказателно дело за извършено престъпление и др.

Окончателната оценка на FATF за излизането ни от „сивия списък“ предстои. България успешно е изпълнила всички мерки по Плана за действие за изваждането ни от „сивия списък“, заяви вчера в Париж министърът на правосъдието Николай Найденов, който участва в заседание на Работната група за преглед на изпълнението към FATF.