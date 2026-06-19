Как българският шаран завладя пазара чрез партньорството между Lidl и „Фишком"

Контролът върху температурата от склада до крайния филиал прави рибата в Lidl предпочитана от клиентите

В свят, в който качеството и свежестта на храната стават все по-решаващи за потребителя, историята на едно успешно партньорство между голяма търговска верига и местен производител дава отговор на въпроса как традиционни продукти могат да достигнат нови висоти. Любен Стойчев, ръководител направление „Месо, месни продукти и риба" в Lidl България, и Николай Желев, съуправител на фирма „Фишком", разказват за пътя от 60 до над 200 тона шаран годишно и защо българинът започва да консумира все повече прясна риба.

Сътрудничеството между Lidl и „Фишком" започва преди 5 години. Първоначалните разговори се въртят основно около шарана - риба с традиционно високо, но сезонно търсене. Ако през 2021 г. Lidl е изкупувал около 60 тона шаран, днес количествата стигат до 22 тона само за този артикул през 2025-а година. А общият обем на доставената риба от „Фишком" към веригата достига между 450 и 500 тона годишно. Предлагат се също толстолоб, амур, сом и бяла риба, като последните две са в по-малки количества поради спецификата на тяхното отглеждане.

„Фишком" е семейна компания, създадена в началото на 90-те години, която извървява пътя от търговията до управлението на над 6 000 декара водна площ и 7 собствени водоема. За да отговорят на високите стандарти на Lidl, собствениците на фирмата Николай и Живко Желеви инвестират мащабно в материална база.

В момента компанията завършва нова производствена база, като инвестицията възлиза на 4 милиона евро.

„За да работиш с Lidl, трябва да имаш IFS сертификат, необходимите машини и опаковки. Клиентът иска продукт, който е вече обработен и готов за готвене. Температурният режим е на първо място. Той започва веднага след изваждането ѝ от водоема. Рибата се поставя върху лед веднага след улавянето, транспортира се с хладилни автомобили, обработва се при контролирана температура и така през централните складове на Lidl, та до магазина. Именно това гарантира високото качество и доверието на потребителите," обяснява Николай Желев.

Според Любен Стойчев, именно този контрол върху температурата от склада до крайния филиал прави рибата в Lidl предпочитана от клиентите.

Компанията работи по международно признати стандарти, какъвто е IFS-сертификата за безопасност и качество на храните, а производството преминава през регулярни вътрешни и външни одити, включително проверки от SGS - световния лидер в контрола на качеството, с който Lidl работи.

„Фишком" дори разполага със собствена фабрика за лед, произвеждаща 30 тона на ден, с който снабдява и обектите на веригата.

Стойчев споделя и за интересна статистика, която показва интересен тренд - консумацията на риба в България расте. Докато преди години тя е била около 7 кг на човек годишно, днес страната ни се нарежда на едно от първите две места сред всички държави, в които оперира Lidl, по дял на рибата в общия оборот.

Любопитно е, че младото поколение, между 20 и 30 години, започва масово да купува шаран, споделя Стойчев.

Макар фокусът върху българския пазар да е 100%-ов за аквакултурите, „Фишком" има и сериозно международно присъствие. Компанията обработва океански скариди (внос от Канада и Дания), които се мариноват в България и се изнасят за Скандинавието.

„Маринованите скариди, които се продават в ресторантите на IKEA в цяла Европа, са наше производство," разкрива Николай Желев. Продуктите им достигат до най-големите ресторанти в Стокхолм, Гьотеборг и Осло.

Историята на „Фишком" е сред примерите как дългосрочното сътрудничество между търговска верига и местен производител може да стимулира инвестициите, да създаде предвидимост за бизнеса и да направи качествените български продукти по-достъпни за потребителите през цялата година.