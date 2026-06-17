Министър Пеев: Българското небе е едно от най-натоварените в Европа

Българското небе се определя като едно от най-натоварените в Европа, като за 2025 г. са обслужени близо 1 200 000 въздухоплавателни средства. Предвид сложността и обема на въздушното пространство, държавната стратегия е насочена към развитието не само на международните летища, но и на малките такива. Целта на министерството е да подкрепя и дори да инициира дейности за възобновяване на летищната инфраструктура.

Това стана ясно от думите на транспортния министър Георги Пеев, който в този час е на блицконтрол в ресорната комисия в парламента.

"Процесът на децентрализация на летищата се дефинира в контекста на тяхното съживяване и активно развитие. Това включва привличането на авиационни оператори и генерирането на устойчив трафик, което е от решаващо значение за икономическото състояние на регионите, за индустрията, разположена в близост до тях и в най-голяма степен за развитието на туризма. Летището в Пловдив, например, притежава огромен потенциал и освен за карго дейности, може да се развива и като интермоделен терминал. В момента се извършват нови предконцесионни анализи, стартирани от предходни правителства. Резултатите от тях ще бъдат прегледани, за да се прецени дали са адекватни и дали могат да послужат като отправна точка за бъдещо публично-частно партньорство или концесия", обясни министърът.

За летището в Горна Оряховица - обектът вече има нов концесионер, който разполага с конкретни планове за новото му развитие. "Летище Русе - то функционира като общинско летище, като министерството поддържа добро сътрудничество с общината и е готово да съдейства, ако бъде представен подходящ бизнес кейс за неговото развитие. Летището в Стара Загора в момента се работи по неговото развитие в зоната, където е бил икономическият сектор. За Доброславци - съществува идея за изграждането на хъб, който да включва и летищен комплекс", разясни Пеев.

"При планирането на инвестициите е от съществено значение да се прави разлика между видовете летища. Големите международни летища изискват мащабни капиталовложения. От друга страна, за развитието на малки летища не е целесъобразно да се инвестира в скъпа навигационна и комуникационна техника. Целта при тях е да отговарят на специфични нужди с минимални вложения от страна на общини или частни ползватели, но с постигане на максимална добавена стойност", обясни още той.

От думите му стана ясно, че в момента в „Български пощи", както и в структурите на БДЖ и НКЖИ, се провеждат специализирани фокусирани одити. "Тези проверки имат за цел да анализират цялостното състояние на дружествата, а не само отделни поръчки. Резултатите от одитите се очакват в рамките на 45 дни, като на тяхна база до края на месеца ще бъдат представени конкретни предложения и визия за нормализиране на ситуацията", обясни министърът.

Той бе категоричен, че няма да се закриват пощенски станции, въпреки милионите евро натрупани задължения на "Български пощи". А процесът на преструктуриране не означавал закриване на станции в малките населени места.

"Безопасността в транспортния сектор е наш основен приоритет и тя трябва да бъде издигната в култ чрез прилагането на строги и тежки стандарти. Поради наличието на стотици инициирани проекти, за които липсва достатъчно финансиране и човешки ресурс, ще преминем към тяхното строго приоритизиране до бройка, която е реално изпълнима. Няма да бъдат подписвани нови договори за проекти, за които не е осигурено необходимото финансиране", категоричен бе той.

Макар че предстои доставката на нови и модерни влакове от производителите Alstom и Skoda, държавата все още не е стартирала процедурите за изграждане на задължителните автоматизирани станции за тяхната поддръжка, съобщи Пеев. "Тези нови влакове изискват специализирани съоръжения за водоснабдяване, вакуумни системи за тоалетни и други автоматизирани компоненти, които в момента липсват", добави той.

"Предстоящият летен сезон на 2026 г. се очертава като изключително тежък за „БДЖ – Пътнически превози", тъй като голяма част от активните локомотиви в мрежата са произведени през 70-те и 80-те години на миналия век. Успоредно с това съществува риск локомотивите на "Сименс" да останат без поддръжка поради недобре извървени процедури в миналото, а за локомотивите от "Дойче бан" се търсят технически решения, съвместно с Техническия университет, тъй като техните климатични системи не функционират надеждно при температури над 35 градуса", коментира министърът.