Спуснати прозорци или включен климатик - кога разходът на гориво е по-висок?!

Дали да отворите прозорците или да включите климатика? Това е въпрос, върху който много шофьори са се замисляли, а магическата граница е скорост от 72 км/ч.

Под тази скорост има смисъл да отваряте прозорците по време на шофиране, за да охладите колата. Над тази скорост, съпротивителният ефект на отворените прозорци започва да обръща ситуацията в полза на включването на климатика, тоест тогава консумацията на климатика е по-ниска.

Този съвет се основава на резултатите от проучване на Обществото на автомобилните инженери (SAE), което разглежда отворените прозорци в сравнение с климатика.

Има много оба„е и много условности, като например колко прозорци са отворени, аеродинамиката на различните модели автомобили, колко дълго се използва климатика си и възможността за използване на вентилатор без да се включва климатикът.

Въпреки това, скоростта от 72 км/ч е преломната точка. Ако използвате климатик, можете да увеличите разхода на гориво с до 10%, но отварянето на прозорците при по-висока скорост може да увеличи разхода с до 20%.

Струва си да се има предвид и излагането на замърсяване на въздуха при градско шофиране. В тези ситуации вероятно е най-добре да се избягва отварянето на прозорците.