Брюксел ще принуждава големия бизнес да купува електромобили

Европейският съюз иска да принуди компаниите да купуват повече електрически автомобили с фиксирани квоти. Под прицела на новата регулация попадат дружества с над 250 работници. Изчисленията показват, че служебните коли съставляват до 60 процента от всички регистрирани нови автомобили в Европа. Идеята на Брюксел е, че бързата електрификация на корпоративните автопаркове автоматично ще увеличи предлагането на по-евтини електромобили и на пазара на употребявани возила в рамките на няколко години.

Срещу тези планове обаче се изправя мощната лобистка група Business Europe, която призовава европейските лидери да разчитат на стимули, а не на административна принуда. Според предприемачите, истинският обрат в транспортния сектор изисква масирано изграждане на зарядни станции и осигуряване на по-ниски цени на електроенергията, а не налагане на глоби. Бизнесът настоява компаниите за коли под наем и лизинговите доставчици да бъдат изрично освободени от новите правила, за да се защитят крайните потребители от шоково поскъпване на услугите.

Европейската комисия иска да обвърже квотите с икономическите резултати на държавите членки. По тази формула страни с по-силен БВП като Германия ще имат много по-строги цели от Хърватия, Гърция или България.

Точният брой компании с над 250 служители в България, които биха били засегнати от нови регулаторни изисквания или пазарни промени, е 758. Това сочи справка в Министерството на труда и социалната политика.