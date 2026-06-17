Петролът поскъпна с 1% след заплахите на Тръмп за нови бомбардировки срещу Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цените на петрола се повишиха с повече от 1 процент този следобед, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да възобнови бомбардировките срещу Иран, ако „не се държат добре", съобщи Ройтерс. Въпреки това цените останаха близо до тримесечните си дъна, а Международната агенция по енергетика (MAE) предупреди за възможно свръхпредлагане през 2027 година.

Фючърсите на суровия петрол Брент, който е референтен за Европа, се повишиха с 93 цента или около 1,2 на сто до 79,89 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се увеличиха със 79 цента или 1,0 на сто до 76,84 долара за барел.

И двата контракта достигнаха най-ниското си ниво от началото на март по-рано в търговската сесия.

Меморандумът за разбирателство с Иран не е окончателен и бомбардировките могат да се възобновят, ако „Иран не се държи добре", заяви днес Тръмп.

„Има все още известна несигурност по отношение на позицията на САЩ и затова има логика в покачването на цената на петрола след резкия спад през последните няколко дни", коментира Фавад Разакзада, пазарен анализатор в „Сити Индекс" (City Index) и „Форекс" (Forex.com).

Пазарът на петрола ще навлезе в значително свръхпредлагане, обяви МАЕ в първата си прогноза за 2027 г. Според очакванията на агенцията световното предлагане ще се увеличи с 8 милиона барела на ден, докато търсенето едва с 2 милиона на ден.

Сделката между Иран и САЩ би трябвало да предостави възможност за запълване на изчерпаните запаси или за изграждане на нови стратегически резерви в краткосрочен план, коментираха експерти от МАЕ.

„Пазарите e възможно да подценяват дълбочината на предстоящото свръхпредлагане", каза Криспус Няга, анализатор в „Емпайър ЕфЕкс" (Empire FX), цитиран от БТА.

Меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран удължава крехкото прекратяване на огъня, договорено през април, с още 60 дни, за да продължат преговорите между страните.

Пълното връщане към нивата на производство и рафиниране отпреди началото на войната вероятно ще отнеме седмици, месеци или дори години, коментират представители на индустрията, допълва Ройтерс.

Запасите от суров петрол в САЩ са спаднали с 8,3 милиона барела към края на седмицата приключила на 12 юни, съобщиха пазарни източници, позовавайки се на данни от Американския петролен инстутит. Данните надминават очакванията за спад от 4,6 милиона барела. Официална статистика се очаква да бъде публикувана днес по-късно от американската служба за енергийна информация.