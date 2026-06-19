Швейцарска компания започна да произвежда евтино синтетично гориво

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Нов процес за производство на синтетични горива обещава CO2 неутрално шофиране с двигатели с вътрешно горене. Стартъп компанията от Швейцария Gota Energy е разработила химичен процес, който преобразува алкохола, получен чрез ферментация на възобновяеми суровини, в течно гориво. Това, което отличава този подход от предишните електронни горива, е неговата ефективност. Изследователският екип, ръководен от Алесия Чезарини, разчита на процес, наречен олигомеризация, и специално разработено, патентовано семейство катализатори.

Новото синтетично гориво на Gota Energy обещава значително по-ниска цена от сегашните е-горива поради подобрена енергийна ефективност и елиминиране на сложни производствени процеси.

Въпреки че в момента се произвежда в демонстрационна инсталация и точна цена липсва, процесът използва алкохол и олигомеризация, което потенциално намалява производствените разходи спрямо стандартните е-горива.

Текущите експериментални е-горива струват между 4,40 евро и над 5 евро на литър, но новата технологията на швейцарската компания цели изравняване с цените на изкопаемите горива.

Това синтетично гориво е толкова подобно на конвенционалния изкопаем бензин, че може да се използва в днешните превозни средства без никакви корекции или модификации. Чрез елиминиране на сложните процеси на синтез газ, консумацията на енергия е по-ниска, отколкото при конвенционалните методи, което би могло да направи производството значително по-евтино. Горивото вече постига октаново число от 95, което съответства на стандарта за конвенционален първокласен бензин.

В момента Gota Energy управлява лабораторна демонстрационна инсталация с капацитет от 10 000 литра годишно. Амбициите ѝ обаче са да увеличи капацитета до един милион литра през следващите месеци, пише edison.media.