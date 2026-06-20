DSK Mobile вече има над 750 000 активни потребители, посочва управляващият директор „Пазар Ежедневно банкиране“ в Банка ДСК

- Една година след старта на новото мобилно банкиране DSK Mobile как се промени начинът, по който клиентите използват банковите услуги?

- Най-голямата промяна е, че мобилното банкиране вече не е допълнение към банковото обслужване. То започва там. За повечето клиенти то е първото място, към което се обръщат, когато имат нужда от банката си.

Малко хора се събуждат сутрин с мисълта, че днес имат нужда от банков продукт. Обикновено изборът идва в конкретен момент – когато започваш първа работа, сменяш работодател, имаш нужда от по-удобни услуги или просто усещаш, че сегашното решение вече не ти върши работа. В тези моменти клиентът не търси просто сметка или карта. Той търси банка, която ще му бъде лесна за използване всеки ден.

Затова и ролята на DSK Mobile е толкова важна. Приложението вече има над 750 хил. активни потребители, а над 60% от новите клиенти започват отношенията си с банката изцяло дигитално.

През тази една година добавяхме почти всеки месец средно по три нови функционалности. Това е важно, защото ежедневното банкиране не се печели с една голяма иновация, а с много малки подобрения, които клиентът получава в точния момент.

Ако трябва да обобщя промяната: преди мобилното банкиране беше удобство, днес то е навик.

- Кои са най-изненадващите навици на потребителите, които наблюдавате през приложението?

- Най-интересното е, че клиентите използват DSK Mobile не само когато трябва да направят конкретна операция. Все по-често приложението е място, в което проверяват какво се случва с парите им, планират следващите си разходи и подреждат приоритетите си. Например, когато клиент плати с кредитна карта, той все по-често влиза в приложението, за да провери натрупаните ДСК точки. Клиентите, които използват тази функционалност, го правят почти шест пъти месечно. Това е малък, но много показателен навик – хората искат да виждат веднага каква стойност получават от продуктите, които използват.

Подобно поведение виждаме и при плановете за ежедневно банкиране. Клиентите преглеждат плана си и включените услуги средно по три пъти месечно. Това показва, че те вече не приемат банковия продукт като нещо, което взимат веднъж и оставят настрана. Искат да знаят какво ползват, какво им е включено и как могат да се възползват максимално от него.

Друга интересна промяна е, че банката все по-малко има „работно време“ в очите на клиента. Хората банкират вечер, през уикенда, докато пътуват, докато пазаруват онлайн или когато са в чужбина. Това е новият стандарт – банката да бъде там, когато на клиента му потрябва, не обратното.

- Какви операции клиентите предпочитат да извършват сами през телефона?

- Клиентите вече предпочитат сами да извършват всичко, което е част от ежедневното им финансово движение – преводи, плащания, справки, управление на карти, битови сметки, данъци и такси, документи и много други.

Но по-важното е не самият списък с операции, а промяната в очакването. Клиентът вече не пита дали може да направи нещо през телефона си - той очаква да може.

Ако му трябва потвърждение за превод, очаква да го изтегли веднага. Ако пазарува онлайн, очаква да види данните на картата си в приложението. Ако иска да провери задължение или плащане, очаква да го направи по всяко време на денонощието.

Това променя и ролята на офисите. Те не губят значение, а се освобождават от рутината. Офисът трябва да бъде място за разговор, съвет и по-сложни финансови решения, а не място, където клиентът отива за нещо, което може да направи за секунди.

Доброто ежедневно банкиране е това, което не кара клиента да мисли за процеса. То просто работи.

- Как се промениха очакванията на клиентите към банковите услуги през последните години?

- Клиентите вече не сравняват банките само с други банки. Те сравняват банковото приложение с всички дигитални услуги, които използват всеки ден – приложения за пазаруване, резервации или транспорт. Когато там всичко се случва бързо и разбираемо, същото очакване се пренася и към банката. Разликата е, че при банковите услуги зад тази лекота стоят много повече процеси, регулации и защити.

Това променя и нашата задача. Клиентът не трябва да се съобразява с банковата логика.

Услугата трябва да бъде поднесена така, че човек да разбере какво прави, защо го прави и какъв е следващият му ход. Затова развиваме DSK Mobile с много активна обратна връзка от клиентите. Показваме им разработки, тестваме процеси и наблюдаваме къде се затрудняват. За нас една функционалност е успешна не когато просто е налична, а когато клиентът я използва уверено и се връща към нея.

- Какво означава добро дигитално обслужване през 2026 г.?

- През 2026 г. доброто дигитално обслужване вече не означава просто банката да има мобилно приложение. Въпросът е какво може клиентът реално да направи през него и колко лесно стига до резултата.

За мен доброто дигитално обслужване е комбинация от три неща – достъпност, яснота и доверие. Достъпност, защото клиентът трябва да може да използва услугите си по всяко време. Яснота, защото процесът трябва да бъде разбираем още от първия път. И доверие, защото когато става дума за пари, удобството има смисъл само ако върви със сигурност.

В крайна сметка клиентът не оценява приложението по това колко сложна технология стои зад него. Оценява го по много по-прост критерий – дали е успял да свърши това, за което е влязъл, без напрежение и загуба на време.

- Сигурността остава основна тема за клиентите. Как се променя балансът между удобство и защита?

- В банковия сектор удобството никога не може да бъде за сметка на сигурността. Това е основно правило. Ако една услуга е удобна, но не е сигурна, тя няма стойност. Ако е сигурна, но прекалено сложна, клиентът няма да я използва.Истинският баланс е защитата да бъде силна, но преживяването да остане приятно.

Клиентът трябва да може да банкира свободно, но да знае, че зад всяко действие стоят сериозни системи за защита.

Това е особено важно днес, когато новите технологии, включително изкуственият интелект, се използват и за по-сложни опити за измами. Сигурността не е еднократна инвестиция, а постоянна работа – в технологии, процеси, превенция и информираност.

Защитата вече не е само технически въпрос. Тя е част от доверието. А доверието е най-важната валута в банкирането.

- Да очакват ли клиентите специални оферти по повод годишнината?

- Да, подготвили сме специална кампания по повод първия рожден ден на DSK Mobile. А рожден ден без торта, разбира се, няма как да има.

Идеята ни е да внесем повече емоция в мобилното банкиране. Обикновено хората свързват банковото приложение с практични действия – преводи, сметки, карти, плащания. Ние искаме да покажем, че то може да бъде и приятно преживяване, което кара клиента да открива повече възможности.

По време на кампанията клиентите ще откриват на различни места в DSK Mobile торти.

За нас това не е просто игра. Това е покана клиентите да разгледат приложението по-активно, да открият функционалности, които може би още не използват, и да изградят още по-естествен навик да банкират през телефона си.

Наградният фонд включва 111 награди – голяма награда ваучер за пътуване за двама до Португалия, 10 ваучера по 100 евро и 100 Премиум плана за ежедневно банкиране без месечна такса за 6 месеца.

С тази кампания искаме да кажем „благодарим“ на клиентите, които вече направиха DSK Mobile част от ежедневието си. И да им дадем още един повод да отворят приложението – този път с малко повече любопитство и настроение.