Хаос и поскъпване на сирене и кашкавал предричат търговци заради строгия контрол на границата (Обзор)

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От 1 януари до 1 юни са влезли 7,5 процента от общото мляко, не виждам драма, че има толкова засилен контрол, смята обаче земеделският министър Пламен Абровски

Хаос и поскъпване на сиренето, кашкавала и други млечни продукти заради дългото престояване на цистерните със сурово мляко по границата. За този сценарий предупредиха в сряда от Сдружението за модерна търговия в писмо до земеделския министър Пламен Абровски. В него членуват всички големи търговски вериги за хранителни стоки.

От 10 юни Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въведе 100-процентов граничен контрол на всички входящи пратки със сурово мляко, млечни концентрати и масло от ЕС и трети държави. Целта е

да се спре вносът на суровини с компрометирано качество,

а и да се проследи веригата на доставки.

Още тогава млекопреработвателите предупредиха за риск от дефицит и поскъпване на млечните продукти.

“Когато се вземе пробата, колата стои арестувана на границата, докато излезе анализът. Може да престои и 4-5 дни. Суровото краве мляко, като престои на 24 градуса, на 25-ия час става непотребно. Ако млякото бъде изхвърлено, възниква въпросът кой ще го плати”, обясни преди дни председателят на Националната асоциация на млекопреработвателите Владислав Михайлов. Именно заради това браншът

е сезирал административния съд и Европейската комисия,

тъй като е категоричен, че натрупаните загуби ще бъдат платени от държавата и потребителите. И настояват забраната да отпадне веднага, въпреки че Абровски в понеделник каза, че повсеместният контрол приключва на 19 юни и проверките оттогава ще се извършват на избирателен принцип.

Данните на министъра показвали, че количествата, които влизат в страната, са ограничени. “Само една цифра ще ви дам - това, което ми каза Българската агенция по безопасност на храните, е, че от 1 януари до 1 юни в страната са влезли 7,5 процента от общото мляко, което се използва. Така че в България за момента мляко има. И аз не виждам драма в това, че най-накрая държавата налага контрол, и то 100-процентов”, защити той позицията на ведомството от Ловеч, където даде старт на жътвената кампания в сряда.

“Секторът на млечните продукти в България страда от структурен недостиг на суровина, като близо

40% от пазара зависят от вноса на сурово мляко

от ЕС. Тъй като производството на качествено българско мляко изисква дългогодишни инвестиции и не може да бъде създадено административно от днес за утре, блокирането на вътреобщностните доставки поставя преработвателите пред невъзможност да изпълняват поръчките към търговските мрежи”, твърдят обаче от Сдружението за модерна търговия.

Според тях устойчивото развитие на сектора изисква създаване на условия за разширяване на местното производство и привличане на инвестиции, а не административни ограничения върху доставките.

От организацията обръщат внимание на риска от реципрочни мерки спрямо българския износ, тъй като свободното движение на стоки е основен принцип на Европейския съюз. В писмото си те пишат, че нетарифните ограничения и забавянето на търговските потоци могат да засегнат както вноса, така и износа на хранителни продукти.

Заради това призовават за незабавно преразглеждане на заповедта и

въвеждане на ясни и експресни процедури

за вземане на проби, които да гарантират ефективен контрол, без да се възпрепятства нормалното движение на суровините и търговския оборот.

“Защитата на българския потребител и подкрепата за родното производство изискват баланс и справедливи условия на конкуренция”, заявява Николай Вълканов, председател на сдружението.