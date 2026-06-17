Шефът на КЕВР склонен на уикенд тарифа с евтин ток за домакинствата (Обзор)

По-скоро съм склонен на уикенд тарифа с евтин ток за домакинствата. Това заяви председателят на КЕВР Пламен Младеновски на заседание на енергийната комисия в парламента. Така той отговори на въпрос на депутата Владислав Панев от ДБ за възможността за премахване на нощната тарифа за тока, когато той е по-евтин за сметка на по-ниска дневна тарифа. Председателят на комисията беше поканен в сряда в парламента, за да отговори на въпроси на депутати за цените на тока от 1 юли.

“Невинаги грее слънце и има евтин ток през деня”, заяви Младеновски на предложението на народния представител.

Младеновски се съгласи с депутати от “Прогресивна България” и ДБ, че дневната и нощната тарифа са отживелица. Той припомни, че тя е въведена в България след пускането на големите блокове в АЕЦ “Козлодуй”, за да се стимулират домакинствата да ползват излишъка на ядрения ток нощно време. Сега тази необходимост е отпаднала, но пък хората са свикнали с нощната тарифа, особено възрастните.

За да стане една такава промяна, трябва сериозна информационна кампания, и то от днес, ако искаме да въведем промени догодина, каза още той.

На въпрос как се определя цената на дневната и нощната енергия, председателят на КЕВР поясни, че базата е потреблението на домакинствата в предходния период.

На всяко тримесечие, когато се определя компенсацията за цената на тока на домакинствата, се прави уравнение на дневната и нощната електроенергия. През второто полугодие на миналата година дружествата са имали надвзет приход от нощна тарифа и затова им е отнет и се внася във фонд “Сигурност на електроенергийната система”. През първото тримесечие на тази година обаче заради високите сметки за ток хората са изместили потреблението си през нощта и дружествата са получили компенсация за това.

По повод високите сметки за ток, които получиха немалко домакинства в края на миналата година, председателят на КЕВР поясни, че в 98 на сто от случаите това се дължало на увеличено потребление.

Той припомни, че през 2025 г. ноември е бил по-топъл спрямо ноември 2024 г., а декември - по-студен. Това разминаване с 40% доведе до огромно увеличаване на фактурите и може да се повтори и друг път, прогнозира Младеновски.

Това, което е идентифицирано като възможна мярка, е на първо време да се задължат ерепетата да публикуват в сметките информация за потреблението 13 месеца назад и всеки да си свери какво е плащал в аналогичен период и дали потреблението му се е различавало, каза той.

КЕВР ще изготви доклад за поетапното внедряване на умни електромери в мрежите на електроразпределителните компании. В момента енергийният регулатор прави финансов анализ на дружествата, за да е ясно колко ще струва тази подмяна и как ще се отрази тя на цената на тока за домакинствата в следващите пет години. Този доклад трябва да е готов до 31 август, тъй като е задължение по плана за възстановяване.

След като на даден клиент му се инсталира такъв електромер, енергодружеството трябва да предоставя услугата така, че всеки клиент да може да следи потреблението си в близко до реалното време.